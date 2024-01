Edge zyskuje historyczny wynik, Microsoft ma powody do zadowolenia

StatCounter publikuje statystyki na początku każdego miesiąca i zawsze dotyczy on poprzedniego. Dlatego podsumowanie grudnia mówi nam, jakie przeglądarki internetowe są najchętniej wybierane przez użytkowników na początku 2024 roku. Od kilku lat kolejność jest mniej więcej taka sama, zmienia się tylko procentowy udział w rynku. I to właśnie ten udział jest języczkiem u wagi, decydującym o pozycji danej przeglądarki w zestawieniu.

Edge z dobry startem w rok 2024

Google Chrome nadal pozostaje absolutnym liderem, a jego udział wśród użytkowników desktopów i laptopów wynosi aż 65,23% i jest to więcej niż łącznie cała konkurencja. Jednak bywały lepsze okresy, gdzie przeglądarka Google’a miała ponad 70%. Na razie internetowy gigant może spać spokojnie – pozycja Chrome’a jest niezagrożona. A na drugie miejsce wysunęło się właśnie Edge z historycznym wynikiem 11,9%. Ponieważ Microsoft ostro pracuje nad rozwojem swojego produktu, być może już na początku lutego zostanie przekroczona bariera 12%?

Edge zastąpiło na pozycji wicelidera Apple Safari, które straciło ponad 4% udziału w rynku i rok 2023 zakończyło z wynikiem 8,96%. To powinno dać firmie z Cupertino do myślenia, aczkolwiek nie wiemy, dlaczego doszło do takiego wielkiego spadku. Może on cieszyć Mozillę, ponieważ Firefox zyskał niemal 1% udziału i zakończył rok mając 7,62%. Pamiętam, jak rok temu FF niebezpiecznie zbliżał się do wyniku 5%, a więc można powiedzieć, że “lisek” odbił się od dna. Ranking zamyka Opera, która ma 3,8% rynku. Niestety, tutaj zanotowano pewien spadek.

Czytaj też: Oni zaraz przyjdą tu! Opera GX ma magiczny przycisk, który utrzyma w tajemnicy wszystkie twoje sekrety

Co ciekawe, całkowicie inaczej wygląda wykorzystanie przeglądarek w przypadku urządzeń mobilnych. Co prawda także rządzi tutaj Chrome – i to z wynikiem 64,93% – ale na drugim miejscu znalazło się Safari (24,71%), a za nim Samsung Internet (4,48%). Czwarte miejsce zajmuje Opera z wynikiem 2,28%, wyprzedzając UC Browser (1,48%). A gdzie jest Edge? Bardzo daleko w tyle z wynikiem zaledwie 0,24%. Można zatem rzecz, że Microsoftowi nie wychodzi na telefonie – i to po raz kolejny.