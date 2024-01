Home Tech Poznajcie Rabbit R1, kolejną próbę zastąpienia smartfonu sztuczną inteligencją. Tym razem się uda?

Poznajcie Rabbit R1, kolejną próbę zastąpienia smartfonu sztuczną inteligencją. Tym razem się uda?

W pierwszej połowie listopada minionego roku pisałem o Ai Pin, przyczepionym do ubrania niewielkim urządzeniu firmy Humane, które ma sprawić, że z pomocą sztucznej inteligencji w końcu rzucimy w kąt smartfon. Na razie niewiele na to wskazuje, a tu przy okazji targów CES 2024 kolejny producent próbuje swoich sił w tej materii. Podejście do tematu oferuje nieco inne i trzeba przyznać, że Rabbit R1 trudno jest odmówić swoistego uroku – przywodzi wręcz na myśl skojarzenia z miniaturową przenośną retro-konsolą. Co ciekawe, cena gadżetu nie zabija, więc może nam się wywiązać interesujący pojedynek. Zainteresowani? Zapraszam do środka.