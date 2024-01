Seria Redmi Note 13 już w Polsce. Poznajcie ceny i szczegóły promocji na start

Redmi Note 13 i Redmi Note 13 5G

Na pierwszy ogień weźmy dwa modele podstawowe, które za wiele się od siebie nie różnią. Jak to zwykle bywa, gdy w grę wchodzą warianty bez i z obsługą 5G, dostajemy różne chipsety. Redmi Note 13 napędzany jest przez Snapdragona 686, natomiast sercem Redmi Note 13 5G jest już Dimensity 6080 od firmy Qualcomm. Pozostała specyfikacja jest już w zasadzie identyczna, poza drobnymi szczegółami, takimi jak ochrona wyświetlacza, za którą odpowiada Corning Gorilla Glass 3. lub 5.generacji odpowiednio dla modelu 4G i 5G. Co do samego ekranu, dostajemy tutaj 6,67-calowe panele AMOLED o rozdzielczości i FHD+ (2400 × 1080 px) z technologią odświeżania Adaptive Sync 120 Hz. Model 5G oferuje również częstotliwość przyciemniania PWM na poziomie 1920 Hz.

Redmi Note 13

Na pokładzie znalazł się 16-megapikselowy aparat do selfie oraz potrójna konfiguracja z tyłu, na którą składa się 108-megapikselowy aparat główny, 8-megapikselowy z obiektywem ultraszerokokątnym oraz dodatkowy sensor 2 Mpix. Za zasilanie odpowiada pojemny akumulator 5000 mAh z ładowaniem przewodowym 33 W (ładowarka w zestawie). Z dodatkowych szczegółów, warto jeszcze wspomnieć, że oba modele wyposażono w wejście słuchawkowe 3,5 mm, obsługę Dolby Atmos, NFC i czytnik linii papilarnych – w modelu 4G jest on umieszczony w ekranie, natomiast w Redmi Note 13 5G znalazł się z boku.

Redmi Note 13 5G

Warto również zauważyć, że oba modele różnią się od siebie wyglądem wyspy aparatów. W Redmi Note 13 mamy „gołe” sensory wystające prosto z tylnego panelu, natomiast model 5G dostał kwadratową wyspę z zaokrąglonymi rogami. Umiejscowienie aparatów wydaje się jednak identyczne.

Redmi Note 13 Pro i Redmi Note 13 Pro 5G

I tutaj mamy rozgraniczenie na warianty z obsługą 4G i 5G, przez co pomiędzy nimi widać kilka znaczących różnic. Tak samo, jak w opisanych wyżej modelach i tutaj mamy różny wygląd tylnego panelu, co możecie zauważyć na poniższych zdjęciach. To jednak dopiero początek. Redmi Note 13 Pro został wyposażony w 6,67-calowy ekran AMOLED, oferujący rozdzielczość Full HD+, adaptacyjne odświeżanie 120 Hz, szczytową jasnością 1200 nitów, 10-bitową głębię koloru oraz Dolby Atmos. Redmi Note 13 Pro 5G może się natomiast pochwalić rozdzielczością 1,5 K, 12-bitową głębią koloru i szczytową jasnością 1800 nitów. Dla tych, którzy lubią oglądać filmy na smartfonie, dodano też obsługę Dual Dolby – Dolby Atmos i Dolby Vision. Wyświetlacz w Redmi Note 13 Pro chroniony jest przez Corning Gorilla Glass 5, a w modelu 5G – przez Corning Gorilla Glass Victus.

Redmi Note 13 Pro

Po stronie aparatów mamy prawie ten sam zestaw, co w Redmi Note 13, jednak Xiaomi wymieniło aparat główny na 200-megapikselową jednostkę z obsługą optycznej stabilizacji obrazu. Co do zastosowanych chipsetów, to w wariancie 4G Xiaomi sięgnęło po układ Helio G99, który w Redmi Note 13 Pro 5G został zastąpiony przez Snapdragona 7s Gen 2, zapewniającego znacznie lepszą wydajność. Co ciekawe, producent zdecydował się też na akumulatory o innej pojemności, chociaż różnica nie jest znacząca. Dostajemy tu odpowiednio 5000 i 5100 mAh, w obu przypadkach z obsługą szybkiego ładowania 67 W. Co ważne – ładowarka jest w zestawie.

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+

W tym przypadku Xiaomi nie bawiło się już w żadne dodatkowe warianty. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to najbardziej „wypasiony” model z serii, z zakrzywionym ekranem i ładnie zaokrąglonym tylnym panelem. Umieszczone na nim sensory nie mają zwykłej wyspy, bo tak naprawdę sensory wystają prosto z plecków, mamy tu jednak zaznaczoną strefę aparatów, co prezentuje się naprawdę ładnie. A skoro już przy aparatach jesteśmy, to Redmi Note 13 Pro+ został wyposażony w we flagowy aparat główny o rozdzielczości 200MP i wspiera Super QPD dla szybszego i dokładniejszego ustawiania ostrości. Potężne połączenie OIS i EIS znacznie poprawia odporność na drgania. Jest też 4-krotny, bezstratny zoom. Towarzyszy mu jednak ten sam zestaw, co w pozostałych modelach, a więc 8-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz 2-megapikselowy sensor, w tym przypadku makro.

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Zakrzywiony, 6,67-calowy Ekran AMOLED ma rozdzielczość 1,5K (2712 × 1220 px) i odświeżanie 120 Hz. Oferuje jasność szczytową 1800 nitów, 12-bitową głębię koloru oraz przyciemnianie PWM 1920 Hz z kilkoma technologiami pomagającymi w zmniejszeniu zmęczenia oczu. Nie zabrakło tutaj obsługi Dolby Atmos, Dolby Vision, a także wsparcia dla standardu HDR10+.

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Za wydajność odpowiada wykonany w 4nm procesie technologicznym układ Dimensity 7200-Ultra. Xiaomi wyposażyło Redmi Note 13 Pro+ w pojemny akumulator 5000 mAh z obsługą ładowania HyperCharge 120 W, co pozwala na naładowanie urządzenia do 100% w zaledwie 19 minut. Warto też wspomnieć, że smartfon oferuje również czytnik linii papilarnych pod ekranem z funkcją monitorowania tętna, a cała konstrukcja jest pyło- i wodoszczelna zgodnie z normą IP68. Pozostałe modele mają stopień ochrony IP54. Cała seria Redmi Note 13 działa pod kontrolą MIUI 14.

Seria Redmi Note 13 – ceny i promocje

Redmi Note 13 (dostępny w kolorach Midnight Black, Mint Green i Ice Blue)

6 + 128 GB – 1099 zł,

8 + 256 GB – 1199 zł.

Redmi Note 13 5G (dostępny w kolorach Arctic White, Graphite Black i Ocean Teal)

6 + 128 GB – 1399 zł,

8 + 256 GB – 1499 zł.

Redmi Note 13 Pro (dostępny w kolorach Midnight Black, Forest Green i Lavender Purple)

8 + 256 GB – 1599 zł.

Redmi Note 13 Pro 5G (dostępny w kolorach Ocean Teal, Midnight Black i Aurora Purple)

8 + 256 GB – 1899 zł,

Redmi Note 13 Pro+ (dostępny w kolorach Midnight Black, Moonlight White i Aurora Purple)

12 + 512 GB – 2499 zł

Nie zabrakło również atrakcyjnej promocji przedsprzedażowej, w ramach której Xiaomi oferuje zniżki, cashback, a nawet urządzenia w gratisie:

Przy zakupie Redmi Note 13 możemy liczyć na 200 złotych zniżki.

Za zakup Redmi Note 13 5G i Redmi Note 13 Pro 5G możemy uzyskać 300 złotych zwrotu na konto.

Redmi Note 13 Pro w promocji na start kosztuje 300 złotych taniej.

Kupując Redmi Note 13 Pro+ dostaniemy za darmo odkurzacz Xiaomi Robot Vacuum E10.

Pamiętajcie tylko, że trzeba się pospieszyć, bo wymienione wyżej oferty obowiązują do 4 lutego do godziny 23:59.

Nowości w ofercie urządzeń typu wearables: Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 Pro i Redmi Buds 5

Jak już wcześniej wspomniałam, Xiaomi wykorzystało premierę smartfonów do rozszerzenia swojego portfolio o kilka innych urządzeń. Dostaliśmy nowy smartwatch Redmi Watch 4, wyposażony w duży, 1,97-calowy ekran AMOLED. Urządzenie cechuje się wewnętrzną ramką wykonaną ze stopu aluminium, a także, po raz pierwszy w zegarkach Redmi, znalazła się tutaj obrotowa koronka OTS ze stali nierdzewnej. Zadbano też o nowy mechanizm szybkiego montażu wymiennych pasków. Na pokładzie znalazł się ulepszony 4-kanałowy czujnik PPG, zapewniający większą dokładność pomiaru tętna i poziomu tlenu we krwi. Do dyspozycji użytkownika jest też ponad 150 trybów sportowych, w tym sześć automatycznie rozpoznawanych aktywności. Warto też wspomnieć, że dla wygody, po sparowaniu smartwatcha z telefonem przez Bluetooth, mamy możliwość odbierania połączeń telefonicznych poprzez podniesienie ręki i dotknięcie ekranu zegarka.

Redmi Watch 4 dostępny jest z ramką w kolorze srebrnoszarym lub obsydianowej czerni, z paskami w kolorach purpury oraz w dwóch odcieniach zieleni. Jego cena wynosi 449 złotych, ale w ramach promocji na start, kupimy go 50 złotych taniej.

Redmi Watch 4

Obok smartwatcha zaprezentowano też dwie pary słuchawek ANC. Najpierw tańsze, Redmi Buds 5, wyposażone w aktywną redukcję szumów do 46 dB, a także trzy tryby „przezroczystości”, które pozwalają na skuteczną eliminację zewnętrznych zakłóceń. Ich zaletą jest długi czas pracy, bo zgodnie z zapewnieniami producenta, oferują do 10 godzin ciągłego słuchania i do 40 godzin użytkowania z etui ładującym.

Słuchawki Redmi Buds 5 są dostępne w trzech kolorach: czarnym, białym i niebieskim. Etui ma matową powierzchnię zewnętrzną i błyszczące wnętrze z atrakcyjnym wzorem. Cena? 169 złotych, ale w ramach promocji na start kupimy je za 149 złotych.

Redmi Buds 5

Słuchawki douszne TWS Redmi Buds 5 Pro są już modelem bardziej zaawansowanym. Pojawiła się tutaj obsługa LDAC, kodeku Bluetooth do transmisji sygnału audio o wysokiej rozdzielczości. Te słuchawki również oferują NC, ale już do 52 dB. Możemy też wybrać spośród wybór trzech trybów ANC, trybu adaptacyjnego AI i trzech dodatkowych trybów „przezroczystości”, które zapewniają użytkownikom komfortowe działanie w wielu sytuacjach. Można też spersonalizować swoje wrażenia za pomocą pięciu różnych profili korekty dźwięku. I tutaj Xiaomi obiecuje do 10 godzin ciągłego słuchania, jednak z wykorzystaniem etui czas pracy jest nieco krótszy, bo wynosi do 38 godzin.

Za Redmi Buds 5 Pro zapłacimy 299 złotych w regularnej sprzedaży i 269 zł w ramach aktualnie trwającej oferty promocyjnej.