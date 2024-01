Czas na AI w smartfonie. Seria Samsung Galaxy S24 oficjalnie – znamy ceny i gratisy w przedsprzedaży

Szał na punkcie implementacji sztucznej inteligencji nie wydaje się mieć końca. Choć w 2023 roku Samsung ewidentnie przespał okres ekscytacji, na którym najwięcej zyskał Microsoft i Open AI, tak w tym roku Koreańczycy uderzają ze zdwojoną siłą. Stawka jest duża, bo w świecie Androida na szeroką implementację sztucznej inteligencji od lat decydował się tylko Google, który przecież nie jest obecny na wielu rynkach. Z kolei największy konkurent po drugiej stronie oceanu, czyli Apple, na razie podchodzi do szeroko pojętego AI dość sceptycznie.

Jak co roku, o smartfonach Samsung Galaxy wiedzieliśmy przed premierą niemal wszystko. Kontrolowane i niekontrolowane wycieki to norma i sposób na utrzymanie pewnej temperatury wokół premiery telefonów, które na pierwszy rzut oka niewiele różnią się od poprzedników. W ubiegłym roku poprzeczka została zawieszona wysoko, a w teście Samsunga Galaxy S23 Ultra Łukasz pokusił się o stwierdzenie, że to fantastyczny sprzęt nie tylko w momencie premiery, ale też będzie takim za kilka lat. Czy Galaxy S24 Ultra, jak i inne smartfony w serii, będą w stanie zaoferować coś tym, którzy chcą przesiąść się na najnowszy smartfon po roku od premiery poprzednika?

Ten tekst jest zbiorem informacji o nowościach, jakie zostały zaprezentowane przez Samsunga. Z kolei Arkadiusz przygotował pierwsze wrażenia z najnowszymi urządzeniami z serii Galaxy S24.

Galaxy AI – Co do smartfonów Galaxy wniesie sztuczna inteligencja?

Podczas przedpremierowej prezentacji Samsung sporo czasu poświęcił temu, co zbiorczo znajduje się pod parasolem “Galaxy AI”. Producent rozwiązania sztucznej inteligencji określa nową erą, która w jego mniemaniu ma zastąpić wyścig fotograficzny w smartfonach. Biorąc pod uwagę, jak chętnie marketing sprzedaje nam wyidealizowaną wizję rzeczywistości i opiera się na uczuciach, jest to jak najbardziej zrozumiały kierunek. Galaxy AI ma jednak na celu nie tylko wyidealizować nasze zdjęcia, ale i zwiększyć komfort korzystania ze smartfonów. Warunek jest jeden: część z tych funkcji wykorzystamy tylko wtedy, gdy operujemy jednym z 13 wspieranych języków. Co najlepsze: wśród nich język polski!

Tłumaczenie rozmów telefonicznych na żywo w Samsungu Galaxy S24 Ultra

Nim jednak o rozwiązaniach ograniczonych wyborem języka, wspomnę o możliwościach Galaxy AI, które odmienią codzienne korzystanie. Część z zaprezentowanych rozwiązań będzie działała w oparciu o wysyłanie i odbieranie danych z chmury, a więc będzie wymagała internetu. Wśród takich rozwiązań będzie Generative Edit. Jedną z jego funkcji będzie uzupełnianie brzegów kadru po wyprostowaniu perspektywy zdjęcia tak, by zachować pożądane proporcje niezbędne do wrzucenia zdjęcia do sieci.

Bezpośrednio na urządzeniu, bez połączenia z siecią, zadziałają inne sugestie dotyczące zdjęć. Te pozwolą nam na przenoszenie obiektów i postaci na zdjęciach w inne miejsca kadru oraz usuwanie odbić. Tego typu funkcje znamy chociażby ze smartfonów Google Pixel (które to dalej nie mają oficjalnej dystrybucji Google w Polsce). Podczas wyświetlania filmów w galerii skorzystamy także z funkcji Instant Slow-Mo, która do nagranego przez nas wideo doda klatki, by wygenerować poczucie spowolnienia obrazu. Wystarczy przytrzymać palec na filmie nagranym ze standardową ilością klatek.

Generowanie tapet przez AI w chmurze po wybraniu kilku określeń

Funkcją, która powinna zadziałać niezależnie od języka jest Circle To Search. Zaprezentowano ją na Galaxy S24 Ultra, ale pojawi się w każdym modelu z serii S24 i z pewnością w przyszłości w innych smartfonach z Androidem. W największym skrócie: po przytrzymaniu przycisku powrotu do ekranu głównego możemy zatoczyć koło lub zakreślić interesujący nas obiekt, a telefon znajdzie w wyszukiwarce Google interesujące nas informacje. Prezentowano to na przykładzie stopklatki z filmu na Youtube, który pokazywał panoramę z Sagrada Familią. Po zaznaczeniu jej S Penem smartfon uruchomił stronę z informacjami o katedrze, a następnie asystent został zapytany o przygotowanie kilkudniowej wycieczki w okolicy tego miejsca.

Zmiany wpłyną nie tylko na to, co widzimy, ale i co tworzymy. Nowością, która znajdzie się w klawiaturze Samsunga będzie sugerowanie zmiany tonu wypowiedzi. Poza korektą językową treść i jej wydźwięk zostaną dopasowane w zależności od tego, jaki cel ma nasza wiadomość. Jeżeli piszemy do przełożonej, ton będzie inny. Podobne rozwiązanie testowałem w klawiaturze Swiftkey ułatwiającej bycie uprzejmym. Istnieje szansa, że nowe rozwiązania AI są owocem współpracy Samsunga z Microsoftem, choć do tego koreański producent się nie przyznał.

Kolejnym rozwiązaniem, w którym przydadzą się modele językowe, będzie formatowanie i streszczanie długich tekstów w ramach funkcji Note Assist. Sztuczna inteligencja nie tylko zaserwuje nam skrót z naszych notatek, ale i zmieni ich wygląd, dodając listy punktowe lub podkreślając najważniejsze pojęcia. Pozbędzie się przy tym powtórzeń czy niepotrzebnych słów – zapychaczy. Funkcją, która istnieje już w smartfonach Google Pixel, będzie prowadzenie rozmów telefonicznych na żywo. Możemy mówić do rozmówcy po polsku, a ten otrzyma odpowiedź w swoim języku. Dla ułatwienia komunikacji całość rozmowy będzie też spisywana i wyświetli się na naszym telefonie z tłumaczeniami. W ustawieniach wyłączymy nasłuchiwanie głosu drugiej strony, by słyszeć tylko kwestie z syntezatora mowy w naszym języku.

Poprawianie zdjęć przy przybliżeniu także odbędzie się poprzez AI

Sztuczna inteligencja ponownie ma zabłysnąć przy fotografii. W całej serii Samsung Galaxy S24 pojawi się silnik przetwarzania zdjęć ProVisual Engine. Podczas rejestrowania zdjęć z przybliżeniem AI doda zdjęciom ostrości i szczegółowości, by rekompensować utratę jakości podczas korzystania z zoomu cyfrowego. W przypadku modelu S24 Ultra producent deklaruje bezstratny zoom cyfrowy pomiędzy zdjęciami z głównego obiektywu i aparatów przybliżających, a przybliżeniami 2x i 10x. Pozostaje czekać na weryfikację tych funkcji względem rzeczywistości.

Tymczasem przejdźmy do tego, co oferują smartfony Samsung z serii Galaxy S24 poza funkcjami AI i 7 latami wsparcia poprawkami bezpieczeństwa, a także 7 dużymi aktualizacjami systemu.

Samsung Galaxy S24 i Samsung Galaxy S24+, czyli “nowe, ale uspokajająco znajome”

Samsung Galaxy S24 i Samsung Galaxy S24+ jak zwykle są w cieniu największego przedstawiciela serii, ale i one doczekały się kilku nowości. To, co może rzucić się w oczy przy bezpośrednim porównaniu to wyraźnie smuklejsze ramki dookoła ekranów. Aby zaznaczyć tę zmianę, producent zwiększył przekątne ekranów o 0,1 cala. Teraz Galaxy S24 ma ekran 6,2 cala, a Galaxy S24+ – 6,7 cala. Prędzej niż nowy rozmiar urządzeń w dłoni poczujemy zastosowane na ramkach Armor Aluminium drugiej generacji z matowym wykończeniem.

Seria Samsung Galaxy S24

Nowe ekrany nie tylko są większe, ale i korzystają z nowszej technologii. Cała seria Galaxy S24 zaoferuje panele z odświeżaniem adaptacyjnym od 1 do 120 Hz. To pozwoliło na implementację trybu Always-On Display z widoczną tapetą. Podobnie jak w latach ubiegłych, będą to ekrany wykonane w technologii Dynamic AMOLED 2X. Rozdzielczość w mniejszym S24 to 2340×1080 pikseli, zaś w większym Samsungu Galaxy S24+ to już 3120×1440 pikseli. Zagęszczenie pikseli na cal wyniesie odpowiednio 418 i 516 ppi, więc czytelność będzie tu na wysokim poziomie. Samsung zaimplementował w oprogramowaniu technologie, które w obliczu dużej jasności otoczenia będą zmieniały wygląd obrazu, by ten był jak najbardziej czytelny. Jednocześnie przy jasności maksymalnej rzędu 2600 nitów nie powinno być problemu z odczytaniem wiadomości w jasnym słońcu.

Nowy tryb Always-On Display

Nieco bardziej kontrowersyjne będzie w przypadku procesora. W ubiegłym roku Samsung wprowadził serię S23 z procesorami Qualcomma, które zdaniem Andrzeja w recenzji Galaxy S23+ bardzo poprawiły czas pracy na baterii. Tym razem do Europy powracają autorskie jednostki Samsunga – Exynos 2400. Główny rdzeń procesora to Cortex-X4 z taktowaniem 3,19 GHz. Towarzyszą mu 2 rdzenie Cortex-A720 z zegarami 2,9 GHz, 3 rdzenie Cortex-A720 z taktowaniem 2,6 GHz i 4 rdzenie Cortex-A520 z częstotliwością taktowania 1,95 GHz. Do tego dochodzi autorski układ graficzny Samsung Xlipcse 940 z obsługą Ray Tracingu. Tym razem jednak na rynku mają pojawić się gry go obsługujące.

Premiera serii Galaxy S24

W tym roku Samsung zastosował też rozróżnienie między standardami pamięci dla najmniejszego modelu. Jeśli wybierzemy Samsunga Galaxy S24 w najtańszej wersji ze 128 GB dysku, otrzymamy pamięć UFS 3.1, zaś przy wyborze wersji 256 GB będzie to niemal dwukrotnie szybsze UFS 4.0. W Samsungu Galaxy S24+ otrzymamy wybór między wariantami 256 i 512 GB z kośćmi UFS 4.0. Mniejszy model to także mniejsza ilość RAM-u – 8 GB zamiast 12 GB w Galaxy S24+. Nad całością pieczę będzie sprawować nakładka OneUI 6.1, przykrywająca Androida 14.

Koreańskiemu producentowi udało się jeszcze nieco zwiększyć pojemność akumulatorów. Tym razem Galaxy S24 otrzyma ogniwo o pojemności 4000 mAh (o 100 mAh niż rok temu), a Galaxy S24+ dostanie akumulator o pojemności 4900 mAh (o 200 mAh niż przed rokiem). W pudełku próżno szukać ładowarek, a w smartfonach – szybkiego ładowania. Samsung konsekwentnie upiera się przy maksymalnej mocy 25W dla Galaxy S24 i 45W dla Samsunga Galaxy S24+. W erze, gdy smartfon naładujemy w 13 minut, jest to sytuacja godna pożałowania. Obydwa telefony naładujemy także bezprzewodowo z maksymalną mocą wyjściową 15W.

Samsung Galaxy S24 i S24+ zachowają ten sam zestaw aparatów

Fotograficznie obydwa smartfony zaoferują nam ten sam zestaw aparatów, co w roku ubiegłym. Główny aparat to 50-megapikselowa jednostka z optyczną stabilizacją o przesłonie f/1.9. Towarzyszy jej 12-megapikselowy aparat ultraszerokokątny o polu widzenia 120 stopni i przesłonie f/2.2. Ten sam jest też trzykrotny zoom optyczny o rozdzielczości 10 Mpix wsparty optyczną stabilizacją. Z przodu znajduje się 12-megapikselowy aparat z przesłoną f/2.2 i autofokusem Dual Pixel. W tym roku poprawki mają zatem wynikać przede wszystkim z algorytmów i pracy jednostki przetwarzania obrazu.

Specyfikacja smartfonów Samsung Galaxy S24 i Samsung Galaxy S24+

Tak prezentują się specyfikacje najnowszych flagowców – Samsunga Galaxy S24 i Samsunga Galaxy S24+.

Specyfikacja Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24+ Wymiary 147 x 70,6 x 7,6 mm 158,5 x 75,9 x 7,7 mm Masa 167 g 196 g Stopień ochrony IP IP 68 IP 68 Wykończenie Szkło Gorilla Victus 3 (przód/tył), ramki Armor Aluminium Szkło Gorilla Victus 3 (przód/tył), ramki Armor Aluminium Ekran 6,2″ Dynamic AMOLED 2X 6,7″ Dynamic AMOLED 2X Rozdzielczość ekranu 2340 x 1080 pikseli (418 ppi) 3120 x 1440 pikseli (516 ppi) Odświeżanie ekranu 1-120 Hz 1-120 Hz Głośniki Stereo Stereo Układ obliczeniowy Exynos 2400 (4nm) Exynos 2400 (4nm) Procesor 1 x 3,19 GHz Cortex X4 + 2 x 2,96 GHz Cortex-A720 + 3 x 2,6 GHz Cortex-A720 + 2 x 1,95 GHz Cortex-A520 1 x 3,19 GHz Cortex X4 + 2 x 2,96 GHz Cortex-A720 + 3 x 2,6 GHz Cortex-A720 + 2 x 1,95 GHz Cortex-A520 Grafika Xclipse 940 Xclipse 940 RAM 8 GB 12 GB ROM 128 UFS 3.1, 256 GB UFS 4.0 256, 512 GB UFS 4.0 Slot na kartę Micro SD Brak Brak System Android 14 Android 14 Nakładka OneUI 6.1 One UI 6.1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e trzypasmowe 802.11 a/b/g/n/ac/6e trzypasmowe Bluetooth 5.3, A2DP, LE 5.3, A2DP, LE NFC tak tak Lokalizacja GPS, Glonass, BDS, Galileo GPS, Glonass, BDS, Galileo USB Typu C, 3.2, OTG Typu C, 3.2, OTG Czujniki Akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, barometr, kompas Akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, barometr, kompas SIM Dual SIM z eSIM, Dual 5G Dual SIM z eSIM, Dual 5G Czytnik linii papilarnych Ultrasoniczny pod ekranem Ultrasoniczny pod ekranem Akumulator Li-ion, 4000 mAh Li-ion, 4900 mAh Prędkość ładowania przewodowego Do 25W Do 45W Ładowanie bezprzewodowe Tak, do 15W Tak, do 15W Aparat główny 50 Mpix f/1.8, OIS, 1/1,56″, 1µm, Adaptive Pixel AF 50 Mpix f/1.8, OIS, 1/1,56″, 1µm, Adaptive Pixel AF Aparat ultraszerokokątny 12 Mpix f/2.2, 1/2,55″, 1,14µm, Dual Pixel AF, pole widzenia 120˚ 12 Mpix f/2.2, 1/2,55″, 1,14µm, Dual Pixel AF, pole widzenia 120˚ Aparat przybliżający 10 Mpix f/2.4, OIS, 1/3,94″, 1µm, PDAF, 3-krotny zoom optyczny 10 Mpix f/2.4, OIS, 1/3,94″, 1µm, PDAF, 3-krotny zoom optyczny Przedni aparat 12 Mpix f/2.2, 1/3,2″, 1,12µm, Dual Pixel AF 12 Mpix f/2.2, 1/3,2″, 1,12µm, Dual Pixel AF Wideo 8K/30 FPS, 4K/30/60/120 FPS; HDR 10+ 8K/30 FPS, 4K/30/60/120 FPS; HDR 10+

Samsung Galaxy S24 Ultra rzuca rękawicę iPhone’owi 15 Pro Max

Najlepsze Samsung zawsze zostawia na koniec, a Galaxy S24 Ultra ma mieć w sobie wszystko, co w tej chwili Samsung jest w stanie wcisnąć do swojego flagowego okrętu. W tym przypadku nowości wizualnych jest kilka, a najbardziej w oczy rzucać się będą tytanowe ramy obudowy. Mimo ich zastosowania smartfon schudł zaledwie o jeden gram – w wersji Sub-6 GHz waży 232 gramy. Ramki dookoła ekranu, podobnie jak w innych modelach serii, uległy zwężeniu, a szkło spłaszczono. Jest to zresztą nowy i ekskluzywny czasowo dla Galaxy S24 Ultra rodzaj zabezpieczenia ekranu – Gorilla Glass Armor. Według danych producenta będzie on czterokrotnie odporniejszy na zarysowania oraz upadki od Gorilla Glass Victus, a do tego będziemy się w nim odbijać o 75% mniej niż w poprzednich wariantach.

Samsung Galaxy S24 Ultra z rysikiem S Pen

Do ciekawej zmiany dojdzie w przypadku aparatów. Samsung promuje nowy, 50-megapikselowy obiektyw z 5-krotnym przybliżeniem. Rozmiar pojedynczego piksela jest tutaj o 1,6 razy większy niż w przypadku obiektywu z 10-krotnym zoomem. Większą rolę odegra też stabilizacja optyczna, która ma dwukrotnie większy zakres ruchu niż w obiektywie z przybliżeniem 10x sprzed roku. Nowa matryca i specyfika oznacza także, że z pięciokrotnym powiększeniem nagramy wideo w rozdzielczości 8K.

Obiektyw z pięciokrotnym przybliżeniem zastępuje 10-krotny zoom

Trzeba przyznać, że to odważna decyzja Samsunga, który miał dobrą reputację jako producent smartfonów z udanymi obiektywami przybliżającymi, a jego 10-krotny zoom optyczny nie miał bezpośredniej konkurencji. Przejście na bardziej praktyczny zestaw z trzykrotnym i pięciokrotnym przybliżeniem jest poniekąd pstryczkiem w kierunku Apple, któremu obrywało się w recenzjach iPhone’a 15 Pro Max za spadek jakości zdjęć przy dwukrotnym i trzykrotnym przybliżeniu. Koreański producent obiecuje, że zarówno przy podwójnym, jak i przy 10-krotnym przybliżeniu, nie poczujemy różnicy w jakości zdjęć względem fizycznych ogniskowych o podobnym zoomie. Poprawianiem zdjęć ma się zająć AI.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Jeszcze odważniejszą, ale ponownie mającą pewny sens decyzją jest zastosowanie w europejskim wariancie Samsunga Galaxy S24 Ultra układu obliczeniowego Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Dla osób, które mają wątłe zaufanie wobec Exynosa to motywacja do tego, by wybrać najwyższy model w ofercie. 4-nanometrowy procesor składa się z rdzenia Cortex-X4 o taktowaniu 3,3 GHz, trzech rdzeni Cortex-A720 z zegarami 3,15 GHz, 2 rdzeni Cortex-A720 2,96 GHz i 2 rdzeni Cortex-A520 2,26 GHz. Chłodzenie powiększono 1,6-krotnie względem poprzednika, więc układ Adreno 750 będzie miał odprowadzanie ciepła.

Z perspektywy użytkowników może przełożyć się na to na inną wydajność w benchmarkach, ale nie zmieni to nic w dostępności funkcji, także tych opartych o sztuczną inteligencję. Wszystkie warianty Samsunga Galaxy S24 Ultra zostaną wyposażone w 12 GB RAM-u, co jest rynkowym standardem, ale niczym więcej. Dostępne będą trzy warianty pamięciowe – 256 i 512 GB oraz 1 TB, oczywiście w standardzie UFS 4.0.

Pewne rzeczy nie uległy zmianie – w dalszym ciągu mamy do czynienia z ekranem Dynamic AMOLED 2X, który choć jaśniejszy i nieco większy, nie zmienił reszty parametrów. Próżno szukać informacji o ulepszeniu głośników. Akumulator nadal ma pojemność 5000 mAh i obsługuje ładowanie o mocy do 45W (bez ładowarki w pudełku). Nie doczekaliśmy się ulepszeń głośników, możemy też zapomnieć o slocie na karty Micro SD, który zniknął z serii rok temu.

Specyfikacja smartfonu Samsung Galaxy S24 Ultra

Tak prezentuje się specyfikacja najwyższego modelu w serii Galaxy od Samsunga.

Specyfikacja Samsung Galaxy S24+ Wymiary 162,3 x 79 x 8,6 mm Masa 232 g Stopień ochrony IP IP 68 Wykończenie Szkło Gorilla Victus Armor (przód/tył), ramki ze stopu tytanu Ekran 6,8″ Dynamic AMOLED 2X, obsługa S Pen Rozdzielczość ekranu 3120 x 1440 pikseli (505 ppi) Odświeżanie ekranu 1-120 Hz Głośniki Stereo Układ obliczeniowy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) Procesor 1 x 3,19 GHz Cortex X4 + 5 x 2,96 GHz Cortex-A720 + 2 x 2,27 GHz Cortex-A520 Grafika Adreno 750 (1 GHz) RAM 12 GB ROM 256 GB, 512 GB, 1 TB UFS 4.0 Slot na kartę Micro SD Brak System Android 14 Nakładka One UI 6.1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e trzypasmowe Bluetooth 5.3, A2DP, LE NFC tak Lokalizacja GPS, Glonass, BDS, Galileo USB Typu C, 3.2, OTG Czujniki Akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, barometr, kompas SIM Dual SIM z eSIM, Dual 5G Czytnik linii papilarnych Ultrasoniczny pod ekranem Akumulator Li-ion, 5000 mAh Prędkość ładowania przewodowego Do 45W Ładowanie bezprzewodowe Tak, do 15W Aparat główny 200 Mpix f/1.7, OIS, 1/1,3″, 0,6µm, Adaptive Pixel AF Aparat ultraszerokokątny 12 Mpix f/2.2, 1/2,55″, 1,14µm, Dual Pixel AF, pole widzenia 120˚ Aparat przybliżający 10 Mpix f/2.4, OIS, 1/3,94″, 1µm, PDAF, 3-krotny zoom optyczny Drugi aparat przybliżający 50 Mpix f/3.4, OIS, 1/2,51″, 0,7µm, Dual Pixel AF, 5-krotny zoom optyczny Przedni aparat 12 Mpix f/2.2, 1/3,2″, 1,12µm, Dual Pixel AF Wideo 8K/30 FPS, 4K/30/60/120 FPS; HDR 10+

Seria Samsung Galaxy S24 – cena i bonusy przedsprzedażowe

Nikt nie spodziewał się, że będzie tanio, ale czy jest drożej? Oto polskie ceny na premierę Samsunga Galaxy S24, Samsunga Galaxy S24+ i Samsunga Galaxy S24 Ultra. Za najtańszy model S24 zapłacimy nieco ponad 4 tysiące złotych, za najdroższy wariant S24 Ultra – ponad 8 tysięcy. Smartfony pojawią się w czterech podstawowych kolorach: czarnym, szarym, żółtym oraz fioletowym. Modele Ultra będą miały inne odcienie niż tak samo nazwane kolory w S24 i S24+. Przy zamówieniu ze strony samsung.com dostępne będą także kolory zielony, pomarańczowy oraz błękitny.

Cała seria Galaxy S24 w jednym miejscu

Wariant pamięciowy Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Ultra 128 GB 4099 zł – – 256 GB 4399 zł 5199 zł 6599 zł 512 GB – 5799 zł 7199 zł 1 TB – – 8249 zł

Co warto zaznaczyć, ceny są niższe niż przed rokiem:

Model Cena Samsung Galaxy S23 8/128 GB 4 599 zł Samsung Galaxy S24 8/128 GB 4 099 zł Samsung Galaxy S23 8/256 GB 4 799 zł Samsung Galaxy S24 8/256 GB 4 399 zł Samsung Galaxy S23+ 8/256 GB 5 799 zł Samsung Galaxy S24+ 12/256 GB 5 199 zł Samsung Galaxy S23+ 8/512 GB 6 299 zł Samsung Galaxy S24+ 12/512 GB 5 799 zł Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256 GB 6 799 zł Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB 6 599 zł Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 GB 7 499 zł Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512 GB 7 199 zł Samsung Galaxy S23 Ultra 12/1024 GB 8 699 zł Samsung Galaxy S24 Ultra 12/1024 GB 8 249 zł

Przedsprzedaż zaczyna się 17 stycznia i potrwa do 30 stycznia do 23:59. W jej ramach pojawi się kilka promocji:

Przedpremierowo kupimy droższy wariant pamięciowy w cenie tańszego. Dotyczy to każdego modelu, w tym także Samsunga Galaxy S24 Ultra w wersji 1 TB, która w efekcie będzie kosztowała przed premierą 7199 zł; Przy wzięciu udziału w programie Odkup poza obniżeniem ceny o wartość wymienianego urządzenia, dostajemy 300 zł ekstra rabatu przy zakupie Galaxy S24 oraz 500 zł rabatu przy zakupie Galaxy S24+ lub Galaxy S24 Ultra; Możemy też uzyskać zwrot na kartę przedpłaconą VISA w wysokości 400 zł, jeśli nie chcemy brać udziału w programie Odkup.

Rabat z punktu pierwszego łączy się z drugim lub trzecim. Dodatkowo, jeśli zakupimy którykolwiek ze smartfonów Samsung Galaxy S24 między 17 a 23 stycznia, to po rejestracji telefonu i dowodu zakupu w Samsung Members otrzymamy gratis słuchawki Samsung Galaxy Buds 2.