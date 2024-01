Galaxy Watch 7 będzie pierwszą propozycją SF3. Samsung przechodzi na niezwykle zaawansowaną litografię

SF3 to określenie na proces litograficzny 3 nm drugiej generacji. Ta pierwsza generacja to SF3E, w chwili obecnej wykorzystywana w niewielkiej ilości produktów. Nadchodząca nie tylko poprawi parametry, ale również umożliwi tworzenie bardziej zróżnicowanych układów. Choć nie podaje się póki co żadnych oficjalnych porównań między SF3 a SF3E, analitycy szacują, że druga generacja będzie oferowała wydajność lepszą o ok. 22%, przy podobnym spadku zapotrzebowania na moc. I wszystko wskazuje na to, że świat ujrzy to rozwiązanie w Galaxy Watch 7.

Samsung przechodzi na SF3 – może być wyłącznie lepiej

Jak donoszą ostatni plotki, Samsung ma już ustaloną datę rozpoczęcia produkcji chipów w technologii SF3. Co za tym idzie – może już planować produkcję korzystających z niego urządzeń. Wraz z SF3 pojawi się 4. generacja procesu HPC, czyli SF4X. Jeśli plany się powiodą, południowokoreański gigant stanie się poważnym rywalem dla TSMC oraz osiągnie kolejny ważny punkt w rozwoju swoich propozycji. Planowane uruchomienie produkcji na masową skalę ma nastąpić w drugiej połowie 2024 roku, więc podejrzewam, że pierwsze urządzenia z chipami SF3 otrzymamy już na początku 2025 roku.

Pogłoski z Chosun, gdzie Samsung ma swoją fabrykę, mówią nam o tym, że rozpoczęła się już produkcja prototypów w 3 nm. Ma tam powstawać w kolejnych miesiącach aż 60% tych chipów. W SF3 zostanie zastosowane autorskie rozwiązanie producenta, którym jest “Multi-Bridge-Channel field-effect transistors” (MBCFET). To właśnie ono odpowiada za zwiększenie wydajności przy jednoczesnym spadku zapotrzebowania na moc. Pozwala także na zredukowanie wielkości układów.

A co oprócz SF3 wiemy o Galaxy Watch 7? Przede wszystkim to, że będzie korzystać z nowego procesora, opartego na Exynos 5535, ale z modyfikacjami na lepsze. Jego nazwa kodowa to Exynos W940, a więc następna generacja Exynosa W930, który znajduje się w smartwatchach z 2023 roku. Pozwoli to na odczuwalne wydłużenie czasu działania akumulatora na pełnym ładowaniu, nie mówiąc już o usprawnieniu wydajności.

Samsung wykorzysta oczywiście SF3 do produkcji chipów dla kolejnych smartfonów z serii Galaxy, czyli linii S25. Póki co zaczekajmy jednak na oficjalne informacje o rozpoczęciu produkcji w nowej technologii. Jedno, co jest pewne, to to, że będzie lepiej pod każdym względem.