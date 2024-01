Asus ROG Phone 8 zadebiutował. Jest cieńszy, lżejszy i jeszcze wytrzymalszy od poprzednika

Seria Asus ROG Phone 8 w pełnej krasie. Niby trzy modele, ale różnice między nimi są znikome

Chociaż smartfony stają się obecnie coraz potężniejsze, zwłaszcza modele flagowe, Asus nie przestaje wypuszczać kolejnych generacji swojej gamingowej serii ROG Phone. Tym razem dużo uwagi poświęcono nie tylko wnętrzu, ale też samej konstrukcji, która została znacząco ulepszona. Przede wszystkim ROG Phone 8 jest lżejszy i cieńszy w porównaniu z poprzednikiem – waży bowiem 225 g i ma grubość 8,9 mm. Dla porównania, ROG Phone 7 waży 239 g i ma 10,3 mm grubości. Niestety, takie zmiany nie obyły się bez pewnych ustępstw, ale o nich później. Asus zafundował nam też cieńsze ramki, a także po raz pierwszy w historii serii stopień ochrony IP68, jest więc wodoodporny. Zmiany doczekało się też chłodzenie, bo w tej generacji producent postawił na chłodzenie przewodzące. Odbywa się to za pomocą miedzianego bloku, który przechodzi przez płytę główną i dotyka tylnego panelu. Cały układ, pomimo lżejszej i mniejszej objętościowo konstrukcji ma zapewniać szybszą pracę i lepsze chłodzenie.

Skoro już przy tym jesteśmy, chłodzony jest oczywiście najnowszy flagowy chipset firmy Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 3 w połączeniu z maksymalnie 24 GB pamięci RAM LPDDR5X i maksymalnie 1 TB UFS 4.0. Podstawowa konfiguracja to 12/256 GB, jest też dostępna wersja 16/512 GB – w zależności od modelu. Wspomniałam też wcześniej o pewnych ustępstwach, z jakimi wiązało się zmniejszenie gabarytów ROG Phone 8. Odbyło się to niestety kosztem akumulatora, którego pojemność została zmniejszona o 500 mAh do 5500 mAh. Zadbano jednak o szybkie ładowanie przewodowe z mocą 65 W (0-100% w 39 minut) oraz dodano ładowanie bezprzewodowe Qi o mocy 15 W.

Do dyspozycji użytkownika jest tu 6,78-calowy panel ze zmienną częstotliwością odświeżania w zakresie 1-120 Hz, jednak maksymalna częstotliwość jest tutaj na poziomie 165 Hz. Tym, co jeszcze odróżnia ROG Phone 8 od poprzednika, jest aparat umieszczony w okrągłym otworze w ekranie zamiast w górnej ramce. Związane jest to z ich znacznym zmniejszeniem, które pozwoliło jednak zachować przekątną ekranu nawet przy ogólnym zmniejszeniu konstrukcji. Wspomniany aparat przedni oferuje rozdzielczość 32 Mpix, a także szerszy obiektyw o kącie widzenia 90 stopni.

Jak to zwykle bywa w przypadku modeli gamingowych, możliwości fotograficzne odgrywają tutaj mniejszą rolę, ale to wcale nie oznacza, że do tej kwestii Asus podszedł po macoszemu. Dostajemy tutaj 50-megapikselowy aparat główny (Sony IMX890 1/1,56”) z 6-stopniowym hybrydowym stabilizatorem obrazu Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0. W połączeniu z nowym oprogramowaniem umożliwia on działanie trybu Super HyperSteady Video. Obok umieszczono 13-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym, a także zupełną nowość – teleobiektyw 32 Mpix z 3-krotnym zoomem i OIS. Dostępny jest tutaj również 10-krotny zoom Hyper Clarity oraz 30-krotny zoom cyfrowy. Na pokładzie znalazł się też tryb Super Night do robienia zdjęć w ciemności. Warto tutaj wspomnieć, że teleobiektyw na niektórych rynkach może być zastąpiony przez aparat makro. Modele ROG Phone 8 Pro i 8 Pro Edition będą wyposażone w teleobiektywy na wszystkich rynkach.

Na pokładzie nie zabrakło funkcji sztucznej inteligencji, która pomoże w mobilnych rozgrywkach, automatycznie odbierając, blokując działania itp. Funkcja AI Grabbera pozwala z kolei na zeskanowanie treści zagadki widocznej na ekranie i na odszukanie odpowiednich podpowiedzi, jak ją przejść. SI może również służyć jako generator tapet na telefon.

Tutaj muszę jeszcze coś uściślić, bo tak naprawdę Asus przedstawił nam trzy smartfony, jednak te różnią się tak naprawdę konfiguracją pamięci, a co za tym idzie też ceną. Asus ROG Phone 8 jest dostępny w kolorach Phantom Black i Rebel Grey. Z tyłu znajduje się podświetlane logo ROG RGB. ROG Phone 8 Pro i Pro Edition są dostępne wyłącznie w kolorze Phantom Black i mają mały wyświetlacz OLED z tyłu.

W Polsce dostępne są już w przedsprzedaży następujące modele: