Telewizory Samsung OLED najchętniej kupowane przez Polaków w 2023 roku

Polacy stawiają na telewizory Samsung OLED

W maju 2022 roku Samsung zaprezentował telewizory OLED z technologią kropki kwantowej. Urządzenia te zyskały popularność w oszałamiającym tempie, szybko wyprzedzając inne modele producenta. Dobitnie świadczy o tym fakt, że w 2023 roku znalazły się na 1. miejscu w Polsce pod względem wartościowym. Wybór mieliśmy całkiem spory, bo w 2023 roku seria telewizorów OLED stała się jeszcze bogatsza i obecnie obejmuje modele: S90C, S92C i S95C w rozmiarach przekątnych od 55” do 77”. Samsung ma się więc czym chwalić, bo w Polce w 2023 roku OLED-y osiągnęły 31% udziału w rynku.

Najchętniej kupowaliśmy modele z dużymi ekranami, stawiając na te o przekątnej 65” i 75” (57% wszystkich sprzedanych sztuk). Najlepszym miesiącem był grudzień, kiedy to blisko 40% sprzedanych modeli OLED stanowiły produkty firmy Samsung pod względem wartości i ilości. Nie ma się zresztą co dziwić, bo telewizory Samsung OLED charakteryzuje głęboka czerń, czysta biel i paleta żywych kolorów, a to wszystko dzięki nowoczesnym samoemisyjnym pikselom i technologii Quantum Dot. Neuronowy Procesor AI Quantum 4K automatycznie dostosowuje jasność, wzmacnia kontrast i poprawia rozdzielczość w celu uzyskania najlepszej możliwej jakości. Wszystko to przekłada się na świetnej jakości obraz i kinowe wrażenia.

Na tym jednak nie koniec, więc jeśli rozważacie zakup nowego Telewizora, warto zerknąć na to, co już wkrótce trafi do oferty producenta. Podczas targów CES 2024 zostały zapowiedziane cztery nowe modele telewizorów OLED – S95D ,S94D, S90D i S85S. Najwyższy z nich, czyli S95D, będzie oferował ogromny, 77-calowy ekran o doskonałym odwzorowaniu szczegółów, wysokiej częstotliwości odświeżaniu klatek i intensywnym, żywym obrazie.

W 2024 roku będziemy jeszcze bardziej poszerzać i udoskonalać linię telewizorów Samsung OLED. Dlatego w naszej ofercie znajdzie się jeszcze większa gama przekątnych – od 48 do 83 cali – i jeszcze więcej modeli w różnych przedziałach cenowych. Ponadto najwyższy z nich, czyli S95D, będzie wyposażony w ekran z powłoką „OLED Glare Free” oraz w specjalne udogodnienia dla graczy, w tym wysoki stopień odświeżania do 144 Hz. Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych konsumentów, którzy szukają coraz większych rozmiarów ekranów i jeszcze bardziej inteligentnych rozwiązań – komentuje Grzegorz Stanisz, dyrektor sprzedaży i marketingu działu RTV w firmie Samsung Electronics Polska.

Nowy model Samsung OLED S95D zostanie wyposażone także w technologię „OLED Glare Free”, które odpowiada za zachowanie wierności barw i redukuje refleksy, więc nawet w świetle dziennym możemy bez przeszkód oglądać ciemniejsze filmy czy seriale. Ekrany OLED południowokoreańskiego giganta dostały specjalną powłokę o niskim odbiciu światła, co eliminuje konieczność poszukiwania kompromisu pomiędzy połyskiem a odbiciem.