Nowy rok, nowa praca? Branża IT nadal potrzebuje ludzi, ale według the:protocol musicie się bardziej postarać

Podsumowanie the:protocol dotyczące branży IT w 2023 roku zaczynamy od trendów płacowych, tematu stanowiącego dla większości z nas najmocniejszy motyw przyciągający do pracy w tym sektorze. Nic dziwnego, skoro średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w ogłoszeniach publikowanych w ostatnim roku na tej platformie wahało się w granicach od 12 000 do 18 000 zł brutto. Rekordzista mógł jednak liczyć na dużo więcej – w październiku pojawiła się bowiem oferta na stanowisko Chief Technology Officer, w którym proponowane widełki wynagrodzenia zawierały się w przedziale 68 000 – 84 000 zł netto.

Na nieco mniejsze, ale nadal imponujące widełki miesięcznego wynagrodzenia (55 000 – 70 000 zł netto), mogli liczyć kandydaci na stanowiska typu Java Developer (Micro-Services), Database Developer (Oracle), QA oraz Senior Java Developer. Z drugiej strony widać dużą przepaść między zarobkami oferowanymi na stanowiskach na poziomie seniorskim i juniorskim. Mediana maksymalnego wynagrodzenia dla seniora w obszarze Backend wyniosła 22 000 zł brutto, tymczasem junior mógł liczyć na 9000 zł brutto. Rola w obszarze Big Data / Data Science na poziomie seniora wiąże się z maksymalnym wynagrodzeniem na poziomie 24 500 zł brutto, zaś dla juniora – 7000 zł brutto.

Według the:protocol, rynek IT nadal szuka ludzi, ale stawia warunki. Bańka płacowa pękła, a łatwo to już było

W branży IT najpowszechniejszą formą zatrudnienia wydaje się praca hybrydowa – stanowiła aż 69% wszystkich ofert publikowanych na łamach the:protocol w 2023 roku. Nieznacznie spadło znaczenie pracy wyłącznie zdalnej (z 20,5% w 2022 roku do 19,5% w 2023 roku), jak również pracy wyłącznie stacjonarnej (z 9,5% w 2022 do 5% w 2023). Jeśli chodzi o zapotrzebowanie rynku na pracowników, nadal widać duży popyt na doświadczonych specjalistów z zakresu sztucznej inteligencji, data science, technologii chmurowych oraz cyberbezpieczeństwa. W topie technologii, których wymagają pracodawcy warto wymienić m.in. SQL, Java, Python oraz Git.

Wśród samych użytkowników serwisu the:protocol największym wzięciem cieszyły się ogłoszenia dla osób z mniejszym doświadczeniem i tzw. “niskim progiem wejścia”, co na rynku pracy jest raczej uważane za normalne zjawisko. Tymczasem pracodawcy coraz częściej stawiają właśnie na doświadczenie i praktyczną znajomość danej technologii. Obserwowano wzrost ofert dla stanowisk seniorskich (w 2023 roku osiągnęły poziom 30% wszystkich ofert, zaś rok wcześniej 25%). Rekrutacje na stanowiska średniego szczebla (tzw. mid) stanowiły 47% ofert pracy, zaś juniorzy byli poszukiwani tylko w 13% wszystkich ogłoszeń (14% w 2022 roku).

Mimo globalnego spadku liczby ofert pracy na rynku IT, paradoksalnie serwis the:protocol odnotował w ubiegłym roku znaczne wzrosty, zarówno w liczbie ogłoszeń (o 43% względem 2022), jak i liczbie odsłon (60% względem 2022) oraz liczbie unikalnych aplikacji na oferty (213% rok do roku). Jak uważa Piotr Trzmiel, Head of Growth w the:protocol, zwiększa się wyraźnie popularność platformy i zaufanie ze strony pracodawców. Ci coraz świadomiej planują procesy rekrutacyjne, łącząc potrzeby obu stron (kandydatów i organizacji). Można powiedzieć, że sytuacja na rynku staje się więc bardziej wyrównana i urealniona.