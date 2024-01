Przełom w zwalczaniu dronów. Żołnierze USA przetestowali MADIS

MADIS przetestowany. Korpus Piechoty Morskiej USA wykazał skuteczność systemu

Zwalczanie dronów latających nie jest tym samym, czym jest znane od dekad zwalczanie pocisków. Drony zaczynają przypominać pociski tylko w momencie, kiedy wchodzą w tryb ataku i zaliczają się do bezzałogowców typu kamikadze. W innych przypadkach drony traktuje się jako pomniejszone maszyny lotnicze, które realizują misje zwiadowcze lub przeprowadzają ataki z wykorzystaniem uzbrojenia pokroju pocisków i bomb. Dlatego właśnie drony latające zwalcza się w zupełnie inny i na szczęście stosunkowo prostszy sposób. System MADIS jest tego świetnym przykładem.

Marine Air Defense Integrated System (MADIS) zakończył swoje grudniowe testy na Poligonie Yuma w Arizonie, gdzie zaprezentował wysoką skuteczność w wykrywaniu, śledzeniu, identyfikowaniu i unieszkodliwianiu rzeczywistych dronów. Sprawdziany na żywo odwzorowywały realistyczne scenariusze, finalnie potwierdzając zdolność MADIS do skutecznego działania w praktycznych warunkach bojowych. Jest to system ziemia-powietrze krótkiego zasięgu, który jest zintegrowany w dwóch pojazdach Joint Light Tactical Vehicles. Co ciekawe, znajdują się w nim nie tylko wojskowe technologie, ale również te dostępne na rynku konsumenckim.

System MADIS służy do odstraszania i zwalczania bezzałogowych systemów latających, samolotów oraz śmigłowców, a składa się z trzech głównych komponentów, bo systemów radarowych, uzbrojenia w formie wyrzutni pocisków ziemia-powietrze Stinger i 30-mm armaty oraz elementów dowodzenia i kontroli. Działa w tradycyjny dla systemów przeciwlotniczych sposób, bo poprzez wykrywanie potencjalnych zagrożeń i przeprowadzanie precyzyjnych ataków. Opiera się na komunikacji i koordynacji w czasie rzeczywistym w celu eliminacji lub unieszkodliwienia zagrożeń na niskim pułapie na lądzie i w powietrzu.

Po udanym teście na żywo w grudniu 2023 roku MADIS został określony jako całkowicie gotowy do wdrożenia w 2024 roku finansowym. Aktualnie wiadome jest, który dokładnie batalion zostanie pierwszą jednostką, która otrzyma ten zaawansowany system i tak oto MADIS zapewni znaczący krok w rozwoju zdolności obronnych Korpusu Piechoty Morskiej w zakresie obrony przeciwpowietrznej, zapewniając zwiększoną ochronę i gotowość w odpowiedzi na ewoluujące zagrożenia na nowoczesnym polu walki.