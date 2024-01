Full Face Tracker – VIVE zaprezentowało nowe urządzenie do perfekcyjnego śledzenia ruchów twarzy

Urządzenie zaprezentowane przez HTC VIVE ma przenosić immersję na wyższy poziom. Jego zadaniem jest śledzenie całej twarzy i zapewnienie wyjątkowo dokładnego odwzorowanie mimiki w rzeczywistości wirtualnej. Możliwości zastosowań jest wiele – od badań i szkoleń zaczynając, na grach i środowiskach wirtualnych kończąc.

Full Face Tracker – twarze wirtualne jak prawdziwe

Aby zainstalować VIVE Full Face Tracker w XR Elite, wystarczy zwykłe podłączenie przez USB typu C. Urządzenie nie tylko będzie śledzić uchy gałek oczu z prędkością 120 klatek na sekundę, ale również wykrywa rozstaw źrenic i na podstawie tego kalibruje cały zestaw VR. Jak czytamy w informacji prasowej: “Umożliwia naturalne odwzorowanie ruchów twarzy w XR, rejestrując do 38 mieszanych ustawień warg, zębów, języka, policzków, nosa i brody z częstotliwością śledzenia 60 Hz. Oznacza to, że nawet najmniejszy grymas lub zmiana na twarzy jest dokładnie odwzorowywana, a wypowiadane słowa dopasowują się do mimiki w czasie rzeczywistym”.

Shen Ye, globalny szef produktu w HTC VIVE, mówi o najnowszej propozycji firmy:

Przydaje się to do wszystkiego, od tworzenia bardziej naturalnych i realistycznych awatarów, po pomoc animatorom, badaczom, scenariuszy szkoleniowych, po opiekę zdrowotną i wiele więcej. W przeszłości widzieliśmy także niesamowite sposoby wykorzystania śledzenia oczu i twarzy jako danych wejściowych w grach i wielu innych aplikacjach. Stworzyliśmy to przy użyciu naszej platformy VIVE Wave, obsługującej także OpenXR, więc programowanie dla niej jest naprawdę łatwe. Z tego powodu wszystko, co jest zaprogramowane dla funkcji śledzenia oczu i twarzy VIVE Focus 3 będzie współpracować także z nowym modułem VIVE Full Face Tracker.

Czytaj też: Stacja ładowania kontrolera PlayStation VR2 Sense zmieniła moje życie. Nie przesadzam

Dzięki możliwości automatycznej kalibracji, nakładka VIVE Full Face Tracker umożliwia wielu użytkownikom korzystanie z tego samego zestawu VR bez konieczności ręcznego resetowania ustawień, jednak taka opcja nadal pozostaje – można regulować ostrość ręcznie za pomocą pierścienia.

Producent wkrótce udostępni zasoby dla programistów, którzy chcą korzystać z tego nowego rozwiązania, a przygotowano już pakiet SDK OpenXR, który mogą pobierać wszyscy chętni.