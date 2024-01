Xiaomi Redmi Note 13 debiutuje na polskim rynku

Seria Redmi Note 13 to następca bardzo udanej serii 12, która szybko wypracowała sobie pozycję króla oszczędności. Na poziomie specyfikacji jego następca nie oferuje znaczących zmian. Sprawdzamy zatem, czy jest coś, co przemawia za tym, by kupić nowszy model.

Czym charakteryzuje się Xiaomi Redmi Note 13?

Podstawowy wariant Redmi Note 13 to smartfon oferujący wszystkie najważniejsze funkcje zgodnie z dewizą producenta – flagowe rozwiązania w przystępnej cenie. Znajdziemy w nim więcej modem sieci 5G, ekran AMOLED o poprawionej jasności i 120 Hz odświeżaniem obrazu oraz potrójny aparat, na czele z aparatem głównym o rozdzielczości 108 Mpix. Smartfon wyróżnia się także ciekawą stylistyką. Jego smukła obudowa ma 7,6 mm grubości oraz jest odporna na kurz i zachlapanie.

Sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 6080 z 8-rdzeniowym procesorem, wspierany przez 6, 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR4X i pamięć wbudowaną 128 lub 256 GB. Użytkownik zyskuje również szybkie ładowanie o mocy 33 W i pojemny akumulator o pojemności 5000 mAh.

Redmi Note 13 Pro, czyli czy warto zapłacić więcej?

Czy można wznieść się wyżej, sięgając po Xiaomi Redmi Note 13 Pro? To pierwszy model w serii wyposażony w czytnik linii papilarnych umieszczony w ekranie. Na wyróżnienie zasługuje także optyczna stabilizacja obrazu w aparacie głównym o rozdzielczości 200 Mpix oraz najbardziej pojemna w serii bateria. Ogniwo ma pojemność 5100 mAh i obsługuje szybkie ładowanie o mocy 67 W. Stawkę aparatów, obok wspomnianego aparatu głównego, uzupełnia aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix, dedykowany aparat do zdjęć makro i także przedni 16 Mpix.

Smartfon został wyposażony w ekran OLED o przekątnej 6,67” o rozdzielczości 2712×1220 pikseli, 120 Hz odświeżaniem obrazu i maksymalną jasnością na poziomie 1800 nitów. Obudowa o grubości 8 mm też jest odporna na kurz i zachlapanie.

Co zyskał Redmi Note 13 Pro+?

Główne zmiany pomiędzy modelami to przede wszystkim wygląd i wykonanie obudowy. Wariant z Plusem ma metalową ramkę, szklany lub skórzany (skóra wegańska) tylne panel oraz legitymuje się wyższym certyfikatem odporności IP68. Czyli wytrzymuje pełne zanurzenie w wodzie do głębokości 1,5 metra.

Druga istotna zmiana zaszła we wnętrzu. Zamiast układu Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 mamy tu układ MediaTek Dimenstiy 7200 z 8-rdzeniowym procesorem i szybszą pamięć wewnętrzną UFS 3.1.

Trzecia różnica to akumulator, który ma niemal tę samą pojemność – 5000 mAh, ale obsługuje szybsze ładowanie, o maksymalnej mocy 120 W.