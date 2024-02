Actina Endorfy – taki właśnie powinien być wydajny, uniwersalny komputer

Actina Endorfy od specjalistów w branży gamingowej, działających już na rynku prawie od ćwierćwiecza. Nabyte przez lata doświadczenie w połączeniu z wykorzystywaniem najmocniejszych dostępnych na rynku podzespołów sprawiają, że sprzęty tej firmy cieszą się uznaniem na całym świecie. Jej najnowsza propozycja po prostu zachwyca i to właśnie dawanym przez nią możliwościom przyglądamy się w poniższym tekście.

Actina ENDORFY – na pokładzie i9-14900KF. Lepiej się nie da

Jakie cechy powinien mieć komputer, aby określić go jako “wydajny” lub “mocny”? Przede wszystkim musi dysponować mocą obliczeniową niezbędną do sprostania wszelkim zadaniom. A za tą odpowiada oczywiście procesor ze wsparciem pamięci RAM. W przypadku propozycji Actina Endorfy rolę jednostki centralnej pełni procesor Intel i9-14900KF, czyli jedna z najbardziej wydajnych propozycji na rynku. Jego 24 rdzenie są w stanie obsłużyć do 32 wątków, a maksymalne taktowanie wynosi aż 6,0 GHz, dzięki czemu nie zawiedzie nawet w najbardziej wymagających zadaniach!

Czytaj też: Test procesora Intel Core i9-14900K

Na tym jednak nie koniec jego zalet – dzięki zastosowaniu szeregu zaawansowanych technologii, jak Adaptive Boost czy Speed Shift Technology, masz zawsze pewność jego optymalnej pracy. Możesz do niej wykorzystać sztuczną inteligencję. Gaussian & Neural Accelerator (GNA) to wydajna pomoc w tego typu zastosowaniach. Niezależnie od tego, czy grasz w najnowsze gry, czy renderujesz materiały wideo, procesor Intel i9-14900KF da Ci pełną moc do wykonania zadania.

Ale procesor Intela nie byłby w stanie pokazać pełni swoich możliwości bez odpowiedniej ilości pamięci RAM. I w przypadku komputera Actina Endorfy możesz spać spokojnie – moduł KINGSTON F DDR5 daje łącznie 32GB RAM-u z taktowaniem 6000MHz. Ta pamięć to prawdziwa bestia, która nie zawiedzie i nawet w najbardziej stresujących sytuacjach zapewni pełną moc. Jednoczesna animacja dziesiątków wybuchów, poruszających się postaci czy innych elementów na ekranie nie będzie wiązać się z żadnymi przerwaniami lub brakiem płynności.

Za efekty graficzne odpowiada karta INNO3D GeForce RTX 4090 X3 OC. Ma do swojej dyspozycji 24 GB pamięci, a jej rdzenie zapewniają wręcz kolosalną wydajność. GPU oparte na architekturze Ada Lovelace zapewnia pełne wsparcie dla najnowszych technologii wizualnych, w tym śledzenia promieni (ray tracing) oraz DLSS 3. Procesor Intela da moc do płynnego działania wszystkich najnowszych produkcji, a karta INNO3D GeForce 4090 X3 OC pozwoli na cieszenie się wspaniałymi, ultrarealistycznymi efektami graficznymi w najwyższych rozdzielczościach.

Czytaj też: Test dwóch modeli GeForce RTX 4090

Actina Endorfy – komputer przemyślany w każdym szczególe

Oczywiście aby całość działała optymalnie, potrzebne są także dodatkowe elementy. A ponieważ Actina stawia wyłącznie na produkty klasy premium, nie może dziwić, że wszystkie podzespoły umieszczono na płycie głównej MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI. To model przeznaczony do obsługi najwydajniejszych i najnowocześniejszych podzespołów, a więc doskonale dopasowany do całości. MSI skonstruowało płytę z myślą o graczach, toteż znajdziemy tu m.in. system chłodzenia napędów M.2, który zapobiega pojawianiu się efektu termicznego dławienia transmisji danych czy wysokiej jakości podkładki termiczne 7W/mK oraz dodatkowe podkładki termiczne umieszczone na dławikach – zapewniają stabilną pracę wszystkim rdzeniom procesora i pozwalają im pracować na płycie z dużą prędkością.

Do tego wszystkiego potrzeba mocy, tę zaś zapewnia Gigabyte GP-UD1000GM PG5 rev 2.0. Zasilacz ten ma certyfikat 80 Plus Gold, co potwierdza jego wysoką wydajność, a dzięki modularnej konstrukcji nie zajmuje zbyt wiele miejsca w obudowie. Równocześnie skutecznie radzi sobie z nagrzewaniem, co pozwala na zachowanie optymalnej temperatury. Ponieważ nie poświęca energii na rozpraszanie ciepła, pobiera mniej mocy, a więc nie musisz obawiać się o duże rachunki za prąd.

Aby całość utrzymana była w optymalnej temperaturze, wykorzystano dwa rozwiązania Endorfy – obudowę oraz chłodzenie wodne Endorfy – Navis F360 ARGB. Oczywiście nie zabrakło także strategicznie rozmieszczonych wylotów powietrza, dzięki którym zapewniona jest jego optymalna cyrkulacja. To nie tylko wpływa na możliwość osiągnięcia przez podzespoły pełnej wydajności, ale również niezwykle pozytywnie wpływa na ich żywotność.

Całość działa pod kontrolą 64-bitowego systemu Windows 11. To z kolei dostęp nie tylko do niezliczonej ilości tytułów na PC, ale również aplikacji i narzędzi, dzięki którym robisz praktycznie wszystko, co tylko chcesz. Actina daje Ci perfekcyjne narzędzie, dzięki któremu przepadniesz w cyfrowych światach i nie będą one różnić się niczym od prawdziwego. Jeśli komputer gamingowy – to tylko Actina Endorfy!

Możesz obejrzeć go na żywo w dniach od 9 do 11 lutego na Intel Extreme Masters w Katowickim Spodku. A gdy już go zobaczysz, możesz kupić komputer gamingowy Actina Endorfy 14900KF/­32GB/­2TB/­RTX4090/­1000W/­W11P w sklepie Sferis.