Chińczycy spowolnili światło. Niebywale osiągnięcie tamtejszych naukowców

Ich dokonania mają nie tylko wymiar teoretyczny, gdyż mówi się o praktycznych korzyściach, które mogłyby zapewnić postępy z zakresu informatyki czy komunikacji optycznej. Kulisy przeprowadzonych badań zostały zaprezentowane w formie publikacji dostępnej w Nano Letters.

Kluczem do sukcesu okazała się metoda oparta na tzw. przezroczystości indukowanej elektromagnetycznie. Do jej funkcjonowania potrzebne są lasery służące do manipulowania elektronami wewnątrz gazu przechowywanego w próżni. W takich okolicznościach światło lasera może się przemieszczać, lecz traci przy tym na prędkości. Rozmieszczając bloki zwane metaatomami, członkowie zespołu badawczego byli w stanie wpłynąć na sposób, w jaki światło jest przetwarzane podczas przechodzenia przez owe bloki.

Chińscy inżynierowie spowolnili wiązkę światła aż 10 000 razu wykorzystując w tym celu tzw. metapowierzchnie. Właściwości tych dwuwymiarowych struktur są niespotykane poza laboratorium

Zacznijmy jednak od początku. Chcąc uzyskać jak najlepszy efekt końcowy, naukowcy z Państwa Środka postawili na materiał będący rodzajem metapowierzchni, czyli syntetycznej, dwuwymiarowej struktury o właściwościach, jakich nie spotyka się poza laboratorium. Jednym z najważniejszych aspektów związanych z metapowierzchniami jest to, że są one 10 do 100 razy szybsze od obwodów elektronicznych. Wspomniane metaatomy są natomiast najmniejszymi elementami budulcowymi takich materiałów.

Chińscy inżynierowie wykonali te metapowierzchnie z bardzo cienkich warstw krzemu. Przeprowadzone później testy wykazały, iż świetnie sprawdzają się one w zatrzymywaniu i emitowaniu energii. Zaprojektowany przez nich układ posłużył potem do spowolnienia wiązki światła aż 10 000 razy. Teraz przyjdzie czas na wykorzystanie zebranych danych w praktyczny sposób, między innymi w projektowaniu układów optycznych. Chodzi przede wszystkim o rozszerzone możliwości kontroli nad przemieszczaniem światła. To będzie miało przełożenie na całą gamę dziedzin, poczynając od rozwoju szerokopasmowego internetu, aż po zaawansowane po obliczenia kwantowe.