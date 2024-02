Energia geotermalna coraz łatwiej dostępna. Tym źródłem odnawialnej energii musimy się zainteresować

Energia z wnętrza Ziemi nabiera coraz więcej sensu. Geotermalne wiercenia stały się szybsze i łatwiejsze

Podczas ostatnich Stanford Geothermal Workshop, czyli swojego rodzaju warsztatów związanych z energią geotermalną, firma Fervo Energy podzieliła się informacją, że udało się jej zakończyć wiercenie poziomego odwiertu w 21 dni, co ma oznaczać 70-procentową poprawę prędkości wiercenia w porównaniu do jej inauguracyjnego poziomego odwiertu w Nevadzie w 2022 roku. Porównując te dwa odwierty, tak znaczne obniżenie potrzebnego czasu przełożyło się również na koszt, który spadł z 9,4 do 4,8 miliona dolarów, co rozbudza wyobraźnie na temat tego, jak wielką rolę mogą odgrywać geotermalne odwierty w przyszłości.

Zwłaszcza że Fervo Energy nie jest jedyną firmą, która dąży do uczynienia z nich coraz ciekawszego źródła energii, bo jest tylko jednym z wielu projektów, mających na celu wykorzystanie ulepszonych systemów geotermalnych (EGS) do produkcji czystej, przystępnej cenowo i ciągle dostępnej energii. Nie są to skromne ilości, bo przykładowo 30-dniowy test odwiertu Project Red firmy Google w zeszłym roku zapewnił 3,4 megawata prądu, a teraz stanowi już integralny element sieci energetycznej w stanie Nevada.

Kluczowym czynnikiem w osiągnięciu wspomnianej niezwykłej prędkości wiercenia było zrobienie użytku z wiertła wyprodukowanego z polikrystalicznego diamentu (PDC), które tradycyjnie są używane w przemyśle naftowym i gazowym do penetracji formacji łupkowych. Fervo Energy włączyło również do swoich odwiertów chłodnice błotne, aby zapobiegać przegrzewaniu się wiertnic, co jest powszechnym wyzwaniem w wysokotemperaturowych środowiskach napotykanych podczas wierceń geotermalnych.

Teraz Fervo Energy podejmie się jeszcze bardziej ambitnego projektu w Utah, który to jest planowany na start w 2026 roku. Projekt ten ma na celu dostarczenie 400 megawatów ciągłej mocy do 2028 roku, przy czym odwierty realizowane w jego ramach będą znacznie gorętsze, bo mają być głębsze o ponad 640 metrów niż te używane w Project Red. Tak oto wykorzystując najnowocześniejszą technologię i innowacyjne praktyki, firma Fervo Energy toruje drogę dla energii geotermalnej, która może zacząć odgrywać jeszcze większą rolę w globalnym przemyśle energetycznym, przyczyniając się do redukcji emisji dwutlenku węgla i promowania zrównoważonego rozwoju środowiskowego.