Pisz jak zawodowiec. Nowe Chrome pomoże dzięki SI, ale jeszcze zaczekamy

Miesiąc temu, 24 stycznia, ukazała się edycja przeglądarki z numerem 121. Przyniosła ona kilka rozwiązań opartych na SI. Była wśród nich pomoc w pisaniu – jednak w tym momencie została ona znacznie rozbudowana. Nie jest jednak domyślną i należy ją samodzielnie uruchomić, wybierając w ustawieniach “Funkcje eksperymentalne”.

Chrome 122 czyli coraz bardziej SI

Co jest rzeczą oczywistą dla każdego, kto obserwuje rozwój sztucznej inteligencji, wszystkie funkcje z nią związane wykorzystują model językowy stworzony przez Google – Gemini, który zastąpił wcześniejszego Barda. Niestety – jak na razie nie ma w Polsce opcji ich uruchomienia, aczkolwiek jest pewne, że prędzej czy później wszystkie staną się globalne i będzie mógł z nich korzystać każdy użytkownik przeglądarki Chrome.

Funkcja “Help me write” ma pomóc w generowaniu tekstu na stronie, ale nie polega ona na prostym sprawdzaniu błędów czy podpowiadaniu synonimów. Jej zastosowanie umożliwi tworzenie tekstów zgodnych z kontekstem strony. A więc SI rozpozna, czy jest to witryna sklepu z butami, hotelu czy inna i zasugeruje odpowiednie zwroty oraz sformułowania. Google podało przykład – jeśli rezerwujesz bilet lotniczy i piszesz wiadomość do przewoźnika, SI zaproponuje tematy rozmów. Przykład na grafice poniżej. Dotyczy on odprawy przed wejściem na podkład.

Jaki jest cel wprowadzenia tej nowości? Przede wszystkim pomoc użytkownikowi – co obejmuje nie tylko prawidłowe zapytania, ale również oszczędzenia czasu, jaki należałoby poświęcić na pisanie ręczne. Aczkolwiek można także obawiać się, że ułatwi to nieprzyjemne akcje, jak na przykład pisanie fałszywych recenzji produktów. Dlatego jest pewne ryzyko, ale pozostaje mieć nadzieję, ze Google będzie trzymać rękę na pulsie. Chrome 122 każdy może pobrać już dzisiaj, jednak w naszym kraju funkcji SI póki co nie uświadczymy.