Infinix przedstawia kolejne nowości – serię HOT 40 i Smart 8

Trzy nowe smartfony od Infinix – HOT 40 Pro, HOT 40i i Smart 8

Infinix prężnie rozwija się na polskim rynku, stale poszerzając ofertę o kolejne modele cechujące się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Przedstawione właśnie smartfony mają sporo cech wspólnych, jednak są tu zarówno urządzenia bardziej wyposażone, jak i te mocno podstawowe, dla osób, którym zależy po prostu na tym, by telefon oferował najważniejsze funkcjonalności.

Infinix HOT 40i

Najmocniejszym modelem jest Infinix HOT 40 Pro z dużym, 6,78-calowym ekranem o rozdzielczości FullHD+ i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Infinix wyposażył go w układ MediaTek Helio G99 wspierany przez 8 GB pamięci RAM (z możliwością rozszerzenia do 16 GB) i 256 GB pamięci wbudowanej. Do tego mamy pojemną baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem z mocą 33 W. Nie zabrakło na pokładzie NFC do płatności zbliżeniowych i jedyne, co może rozczarowywać to fakt, że smartfon działa pod kontrolą nakładki XOS 13, opartej na Androidzie 13. Po stronie aparatów mamy tutaj 108-megapikselową jednostkę główną z dodatkowym obiektywem makro 2 Mpix oraz 32-megapikselowy aparat do selfie z przednią lampą błyskową.

HOT 40 Pro jest również wyposażony w nowoczesną antenę metamateriałową, zapewniającą większą szybkość i niezawodność sygnału. Pozwala zwiększyć siłę sygnału, przyspieszając pobieranie plików do 68% i zmniejszając opóźnienie w grach do 36%.

HOT 40 oraz HOT 40i będą dostępne w czterech kolorach: zielonym (Starfall Green), niebieskim (Palm Blue), złotym (Horizon Gold) oraz czarnym (Starlit Black). Zestaw sprzedażowy obejmuje ładowarkę z kablem, etui oraz słuchawki przewodowe. Zielona wersja obudowy obu tych modeli kryje w sobie dodatkową atrakcję. Specjalna, fluorescencyjna warstwa, pokrywająca tył obudowy sprawia, że kiedy tylko smartfon znajdzie się w ciemności, jego tył zacznie świecić na wzór spadających gwiazd.

Tymczasem HOT 40i oferuje już nieco mniejszy, bo 6,65-calowy ekran o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Jego sercem stał się układ Unisoc T606 w konfiguracji 8/256 GB. Jeśli taka ilość RAM nie będzie wystarczająca, możecie ją rozszerzyć do 16 GB. Tutaj także dostajemy akumulator 5000 mAh, ale już z wolniejszym ładowaniem – 18 W. Aparat główny pozwoli wam robić zdjęcia o rozdzielczości 50 Mpix, a ten przedni (również z lampą błyskową) o rozdzielczości 32 Mpix. Seria HOT będzie więc idealna dla osób, które lubią robić selfie i nagrywać przednią kamerką. Infinix nie zapomniał o NFC, jednak i tutaj po stronie systemu mamy XOS 13 z Androidem 13. Szkoda, że producent nie pokusił się o wgranie najnowszego Androida.

Infinix Smart 8

Najbardziej budżetowym modelem wśród tych nowości jest Smart 8. Jego największą zaletą jest akumulator 5000 mAh, bo reszta jego specyfikacji jest raczej mocno podstawowa. Smartfon pojawia się w konfiguracji 3 GB RAM (możliwością rozszerzenia do 6 GB) i 64 GB, napędzany przez układ Unisoc T606. Do dyspozycji użytkownika będzie 6,6-calowy ekran HD+ z odświeżaniem 90 Hz, przedni aparat 8 Mpix z lampą błyskową oraz 13-megapikselowy aparat główny z tyłu. Urządzenie działa pod kontrolą Android T GO z XOS 13.

Infinix SMART 8 dostępny będzie w czterech kolorach – czarnym (Timber Black), złotym (Shinny Gold), zielonym (Crystal Green) i białym (Galaxy White). Zestaw sprzedażowy obejmuje ładowarkę z kablem, etui oraz słuchawki przewodowe.