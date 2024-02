Ta kamera pozwoli spojrzeć na świat oczami zwierząt

Zwierzęta inaczej postrzegają świat ze względu na możliwości fotoreceptorów w ich oczach. Pszczoły miodne i niektóre gatunki ptaków dostrzegają promieniowanie UV, które jest poza zasięgiem ludzkiej percepcji. Rekonstrukcja kolorów, które faktycznie widzą zwierzęta, pomoże naukowcom lepiej zrozumieć, w jaki sposób komunikują i poruszają się po otaczającym ich świecie.

Czytaj też: Wykonują obliczenia na wielką skalę. Ta granica wydawała się nie do przekroczenia

Zespół uczonych z University of Sussex we współpracy z George Mason University US stworzył innowacyjny system kamer, który rejestruje obiekty z perspektywy zwierząt w naturalnych warunkach oświetleniowych. Szczegóły opisano w czasopiśmie PLOS Biology.

Nowa kamera pozwoli dostrzec to, co do tej pory było “niewidzialne”

Kamera nagrywa jednocześnie filmy w czterech kanałach kolorystycznych: niebieskim, zielonym, czerwonym i UV. Dane te można przetworzyć na “jednostki percepcyjne”, tj. jednostki odpowiedzi fotoreceptorów, w celu stworzenia dokładnego filmu przedstawiającego, jak te kolory są postrzegane przez zwierzęta, w oparciu o istniejącą wiedzę na temat fotoreceptorów w ich oczach.

Czytaj też: Wielki krok naprzód w badaniach nad światłem! Osobliwe anteny pomogły dokonać przełomu

W porównaniu z tradycyjną metodą wykorzystującą spektrofotometrię, nowy system przewidywał postrzegane kolory z dokładnością ponad 92 proc.

Nasze nowe podejście umożliwia badaczom nagrywanie filmów przedstawiających zwierzęta, które rejestrują grę kolorów na przestrzeni czasu. Teraz możemy w pełni docenić, jak wiele informacji przegapiliśmy, fotografując jedynie nieruchome obiekty w laboratorium. Ta nowo odkryta umiejętność dokładnego rejestrowania kolorów charakterystycznych dla zwierząt w ruchu jest kluczowym krokiem w kierunku zrozumienia, w jaki sposób zwierzęta postrzegają świat. Dr Vera Vasas z University of Sussex

Ta kamera pozwoli nam inaczej spojrzeć na świat /Fot. University of Sussex

Ten nowatorski system kamer otworzy przed naukowcami nowe kierunki badań i umożliwi filmowcom tworzenie dynamicznych, dokładnych obrazów tego, jak zwierzęta postrzegają otaczający ich świat. System składa się z dostępnych na rynku kamer umieszczonych w modułowej obudowie wykonanej w technice druku 3D, a oprogramowanie jest dostępne na zasadach open source, co umożliwi innym badaczom korzystanie z tej technologii i rozwijanie jej w przyszłości.