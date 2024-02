Kontrola rodzicielska? Oto najlepsze aplikacje do kontroli rodzicielskiej

Nie trzeba być znawcą, aby wiedzieć, że w internecie roi się wręcz od treści nieprzeznaczonych dla nieletnich. Można na nie trafić całkowicie przypadkowo, co nie jest wskazane i może mieć bardzo negatywny wpływ na psychikę młodej osoby. Na szczęście istnieje kontrola rodzicielska – czyli mechanizmy mające zablokować ich wyświetlanie w momencie, gdy z internetu korzysta dziecko. Ponadto każda z aplikacji tego typu ma zaawansowane mechanizmy ochronne – nie są to co prawda antywirusy w pełnym rozumieniu tego słowa, mogą jednak pomóc w uniknięciu scamu, phishingu oraz innych technik wyłudzania danych.

Jaka powinna wyglądać kontrola rodzicielska?

Aplikacja do kontroli rodzicielskiej wyszukuje w opisie otwieranej strony lub jej treściach słów kluczowych, jak “seks”, “pornografia”, “przemoc”, “narkotyki”, “śmierć” i podobne. Co istotne – są one rozpoznawane w wielu językach, nie tylko polskim i angielskim. Gdy wykryje takie, ładowanie strony jest natychmiast zatrzymywane. Ponadto narzędzie powinno mieć również możliwość wyznaczania czasu dostępu do sieci – co zapobiegnie długotrwałemu spędzaniu przez dziecko w internecie, redukując ryzyko cyfrowego uzależnienia.

Kolejny istotny mechanizm to blokowanie nieautoryzowanych zakupów, przez co nie zdarzy się, że młodociany obciąży konto rodziców nieprzemyślanymi wydatkami. To istotne, ponieważ wiele gier dla dzieci ma wbudowane opcje zakupów, z których dziecko może mniej lub bardziej świadomie skorzystać. Kontrola rodzicielska zapobiegnie takiemu przykremu incydentowi.

Obecnie aplikacje do kontroli rodzicielskiej obsługują zarówno komputery stacjonarne i laptopy, jak również urządzenia mobilne. Dlatego niezależnie od tego, z jakiego systemu się korzysta, pozwalają na na kompleksową ochronę młodocianych. Ale którą z nich wybrać? Oto propozycje, na które warto zwrócić uwagę.

Beniamin

Beniamin to polski program do kontroli rodzicielskiej, który jest rozwijany od wielu lat. Monitoruje za pomocą screenów wszystkie znane komunikatory (w tym WhatsApp, Snapchat, Instagrama, Facebooka), dzięki czemu można odpowiednio wcześniej zareagować na przemoc cyfrową. Daje możliwość blokowania gier i aplikacji, limit czasu dla gier i programów oraz kontrolę filmów na Youtube z możliwością blokady. Gdy dziecko próbuje otworzyć stronę z zabronioną treścią, rodzic dostaje o tym informację w panelu zarządzania.

Pojawiają się w nim raporty aktywności korzystania z aplikacji i internetu, dzięki czemu zawsze jest się na bieżąco. Beniamin jest dostępny w czterech planach, różniących się ilością obsługiwanych urządzeń. O jego możliwościach można przekonać się dzięki darmowej, pięciodniowej wersji testowej, pozwalającej na obsługę jednego urządzenia.

Bezpieczne Dziecko w Sieci

Bezpieczne Dziecko w Sieci to aplikacja do kontroli rodzicielskiej “stworzona przez rodziców dla rodziców”. Za jej pomocą można ustalić, do jakich treści może mieć dostęp dziecko, w jakich godzinach i prze jak długi czas może korzystać z internetu, umożliwia także kontrolowanie zainstalowanych aplikacji. W panelu zarządzania pokazywane są raporty pozwalające na podsumowanie wszystkiego, a dodatkową zaletą jest blokowanie reklam oraz wykrywanie zainfekowanych lub szkodliwych plików.

Bezpieczne Dziecko w Sieci powstało przy współpracy z siecią Orange. Dostępne są dwie subskrypcje – obie pozwalają na obsługę do czterech urządzeń, różnią się jednak zakresem funkcjonalności oraz możliwą ilością profili. W obydwu przypadkach dostępne jest 30-dniowe korzystanie za darmo z wersji próbnej.

KidLogger

KidLogger to jest narzędziem kontroli rodzicielskiej, które pozwala sprawdzić, jak długo dziecko siedzi przy komputerze, jakie strony odwiedza, jakich aplikacji używa, jakie robi zdjęcia i co pisze do swoich kontaktów. Monitoruje użycie internetu i rejestruje wszystkie odwiedzane strony. Działa z przeglądarkami Edge Chrome, Firefox, Opera, Safari. Cyklicznie wykonuje zrzuty ekranu komputera, które można przeglądać online. Wykonuje również zrzuty, gdy użytkownik wpisze wybrane przez rodzica słowa kluczowe (na systemach Windows i Mac OS). Ponadto zabezpiecza przed wyciekiem danych.

KidLogger dostępny jest w trzech planach, w tym jednym darmowym. Poszczególne różnią się oczywiście funkcjonalnością oraz możliwościami. Opcja bezpłatna to dobre rozwiązanie, aby przekonać się, jak działa całość.

Norton Family

Norton Family to kontrola rodzicielska od doskonale znanego producenta oprogramowania antywirusowego. Pozwala m.in. ustawić limity dla urządzeń dziecka, aby pomóc mu wyrobić zdrowe nawyki korzystania z internetu, zobaczyć wyszukiwane hasła i filmy, ograniczyć rozpraszające rozrywki online oraz lokalizować urządzenia przenośne. Pomaga na bieżąco monitorować pobierane lub instalowane przez dziecko aplikacje. Rodzice mogą utworzyć listę witryn edukacyjnych, które dzieci mogą otwierać podczas lekcji. Ponadto mogą dostosować listę blokowanych witryn, które dzieci lubią odwiedzać, a które mogą je rozpraszać podczas lekcji zdalnych.

Norton Family to oprogramowanie, które można nabyć niezależnie (dostępna jest 30-dniowa bezpłatna wersja próbna) lub też zyskać je wraz z pakietami Norton 360 Deluxe i Norton 360 Premium.

Google Family Link

Google Family Link to możliwość ustawiania limitów czasu korzystania przez dziecko z urządzenia mobilnego, zatwierdzania pobieranych przez nie plików i jego zakupów w Google Play, a przede wszystkim wyświetlanie lokalizacji aktywnych urządzeń z Androidem, na których jest zalogowane. To pozwala nie tylko na ochronę urządzenia, ale również wiadomo, gdzie dziecko się znajduje. Oczywiście nie brak tutaj filtrów blokujących szkodliwe treści. Można również sprawdzić uprawnienia używanych przez nie aplikacji.

Google Family Link to rozwiązanie darmowe, jednakże warunkiem do jego używania jest założenie dziecku konta Google, a następnie dodanie go do grupy rodzinnej. Wszystkie informacje na ten temat są łatwo dostępne na stronie Google’a.