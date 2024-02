Kup smartfon w sieci Plus i odpocznij od rat przez najbliższe 6 miesięcy

Plus startuje z ofertą Wakacje od rat

Wakacje od rat to zakup telefonu na warunkach dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Kupując smartfon w opcji ratalnej możemy wygodnie rozłożyć spłatę na 12, 24 lub nawet 36 miesięcy, a teraz Plus daje jeszcze możliwość odroczenia pierwszej płatności o pół roku.

Promocja Wakacje od rat jest dostępna dla nowych klientów, którzy podpiszą umowę abonamentową i kupią smartfon z usługą Serwis Urządzenia Premium 24. Jest to usługa, która umożliwia skorzystanie z naprawy mechanicznie uszkodzonego smartfona zakupionego w Plusie, w przypadku np. zalania lub uszkodzenia wyświetlacza (więcej informacji znajdziecie na stronie Pakiet All In | Plus.). Dla nowych klientów operator przygotował trzy modele do wyboru w obniżonych cenach:

Samsung Galaxy A25 5G 6/128GB dostępny za 1099 złotych w 12 ratach 0% (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1349 zł),

Xiaomi Redmi Note 13 5G 6/128GB dostępny za 1099 złotych w 12 ratach 0% (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1399 zł),

motorola edge 40 neo 5G 12/256GB dostępny za 1699 złotych w 12 ratach 0% (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1899 zł).

Tym razem to obecni klienci mają lepiej, bo oni dostają do wyboru ponad osiemdziesiąt modeli, ale i tutaj warunkiem jest zakup smartfonu z usługą Serwis Urządzenia Premium 24. Promocja dostępna jest wyłącznie w stacjonarnych punktach sprzedaży Plusa. Więcej informacji dostępnych będzie w najbliższych dniach na www.plus.pl.

Pamiętajcie też, że w Plusie wciąż obowiązuje promocja na dwa abonamenty w cenie jednego, z której możecie skorzystać kupując smartfon w ramach oferty Wakacje od rat. Operator oferuje dwa abonamenty za 69 zł miesięcznie przez rok z rabatami, następnie 129 zł miesięcznie z rabatem, z pakietem 240 GB do wspólnego korzystania. Oczywiście w ramach obu numerów mamy dostęp do nielimitowanych rozmów, SMS-ów, MMS-ów oraz superszybkiego internetu 5G od Plusa.