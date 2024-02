Home Nauka Nowy materiał wprowadza magnetyzm na niespotykany dotąd poziom. Naukowcy poznali jego tajniki

Altermagnetyki to klasa materiałów wykazująca szereg potencjalnie przydatnych właściwości. Okazują się one łączyć cechy dwóch kompletnie różnych grup obiektów, co czyni je szczególnie kuszącymi.