Home Nauka Niesamowity materiał zmienia kształt jak ośmiornica. Ta technologia przyszła z Azji

Niesamowity materiał zmienia kształt jak ośmiornica. Ta technologia przyszła z Azji

Natura nie pierwszy i nie ostatni raz dostarcza inżynierom inspiracji. Ci z Korei Południowej, będący przedstawicielami UNIST (Ulsan National Institute of Science and Technology), postanowili stworzyć metamateriał zdolny do zmiany swojego kształtu, gdy pojawi się taka potrzeba.