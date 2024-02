Microsoft publikuje pierwszą wersję preview .NET 9. Zdradza także swoje plany

.NET Framework to środowisko stworzone przez Microsoft, które nie jest powiązane z żadnym konkretnym językiem programowania. Umożliwia także zarządzanie wszystkimi elementami systemu, kodem aplikacji, pamięcią i zabezpieczeniami. Pozwala na tworzenie kompleksowego oprogramowania, dostarcza również programistom wiele praktycznych narzędzi. Pierwsze wydanie pojawiło się w roku 2002.

.NET 9 zgodne ze sztuczną inteligencją

We wpisie na firmowym blogu Microsoft podał szereg informacji na temat celów publikacji nowej edycji .NET oraz jej możliwości. Co najważniejsze – ma być to nadal rozwiązanie w chmurze, dostarczające niezbędnych elementów dla popularnych elementów infrastruktury oraz usług. Można łączyć ze sobą różne źródła, na przykład uruchamiać Kubernetes, a zarazem używać baz danych typu Redis. Microsoft pracuje z partnerami, dzięki czemu Azure Container Apps będzie skalowalny ze wsparciem dla wielu instancji.

Programiści znajdą w .NET9 znane sobie narzędzia, jak Visual Studio czy Visual Studio Code, wzbogacone o nowe funkcje. Jeśli chodzi o integrację z SI, pojawi się dostęp do modeli OpenAI oraz OSS wraz z pełną dokumentacją oraz bibliotekami, co umożliwi implementowanie SI w szykowanych rozwiązaniach. Wprowadzone zostaną rozwiązania pozwalające na integrację sztucznej inteligencji do już istniejących aplikacji.

Jak widać, Microsoft poważnie szykuje się do wdrażania sztucznej inteligencji na wszelkich polach, ale oczywiście możliwości .NET9 mogą wykorzystywać nie tylko deweloperzy myślący o jej wprowadzeniu do swoich rozwiązań. Pierwsza wersja preview jest już dostępna na platformie GitHub. Będą tam również umieszczane przyszłe edycje, co pozwoli każdemu być na bieżąco z rozwojem.