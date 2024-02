Microsoft ulepsza Windows 11. System otrzyma bardzo zaawansowane metody archiwizacji plików

Użytkownicy systemów Windows przez lata domagali się wprowadzenia wbudowanego mechanizmu do tworzenia archiwów. Prośby te zostały spełnione w 2022 roku, jednak natywny archiwizer oferował jedynie podstawową funkcjonalność. Teraz można mieć większe powody do zadowolenia. Microsoft znacznie wzbogaci jego możliwości.

Archiwizowanie w Windows 11? Żaden problem!

W kanale Canary pojawił się build 26040. Ta metoda dystrybucji pokazuje funkcje eksperymentalne i testowe, które mają szansę trafić potem do bardziej stabilnych edycji systemu, a finalnie – stać się jego częścią. Windows 11 posiada już wsparcie dla wielu formatów archiwów, w tym .zip, .7zip, .tag czy .gz. Można dzięki temu kompresować i rozpakowywać archiwa oraz tworzyć je z plików lub folderów. Nowe rozwiązania dadzą nad tym procesem większą kontrolę, a w menu kontekstowym pojawi się funkcja “Więcej opcji”.

Gdy się ją wybierze, można zarówno zadecydować o rodzaju kompresji, jak i o poziomie upakowania plików – będzie dostępnych dziesięć możliwości oznaczonych numerami od 0 do 9. Oczywiście im wyższy numer, tym silniejsza kompresja, a w efekcie archiwum zajmie mniej miejsca na dysku. Ma pojawić się również wsparcie dla kolejnych rodzajów archiwów, w tym LZMA1, BZip2 oraz Xz.

fot.: WindowsLatest

W chwili obecnej trwają testy tego rozwiązania, a jeśli wypadną pomyślnie, jest duża szansa na to, że zostanie ono wprowadzone do Windows 11 w najbliższych tygodniach, ułatwiając życie użytkownikom. Aby wszystko działało sprawnie, Microsoft dodał do systemu open-source’owy projekt “lib archive”. Umożliwia on także zwiększenie ilości rodzajów obsługiwanych archiwów, a więc w przyszłości można oczekiwać wsparcia dla kolejnych.