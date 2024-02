Windows działający optymalnie? Pomoże w tym nowe narzędzie Microsoftu

Microsoft działa równocześnie na wielu frontach – choć w chwili obecnej wprowadzenie sztucznej inteligencji do rodziny Windows jest dla niego priorytetem, nie oznacza to jednak, że zapomina o innych usprawnieniach. Takim właśnie jest oficjalny optymalizator. Co potrafi?

Microsoft PC Manager – wyciśnij z Windowsa pełną moc

Aplikacja zwie się Microsoft PC Manager i jest dostępna w sklepie Microsoftu. Została do niego wprowadzona bez żadnych fanfar i ma za zadanie pomóc w obsłudze Windows 10 i 11. Obiecuje “optymalizację systemu jednym kliknięciem”, czyli standardowo, jak w przypadku innych narzędzi tego typu (CCleaner, Glary Utilities i podobne). Jednak sam fakt, że stoi za nią firma odpowiedzialna za Windows, daje nadzieję, że będzie działać lepiej od konkurencji.

Wśród funkcji znajdziemy oczyszczenie systemu ze zbędnych plików, zarządzanie danymi na dyskach twardych, skanowanie w poszukiwaniu wirusów oraz szkodliwych elementów (używany jest silnik Microsoft Defendera), sprawdzanie kondycji Windows, czyli wyszukiwanie źródeł pojawiających się problemów lub potencjalnych problemów oraz zestaw narzędzi (Toolbox), w których znajdują się aplikacje do wykonywania zrzutów ekranu i, dodawanie podpisów do klipów wideo i inne.

Microsoft zapewnia, że działanie wszystkich wpłynie bardzo pozytywnie na przyjemność z użytkowania systemu Windows, pozwalając na wygodniejsza pracę i zabawę. Microsoft PC Manager można zredukować do paska, który umieścisz w dowolnym miejscu ekranu. Po co? Ot, choćby po to aby na bieżąco monitorować wykorzystanie pamięci RAM.

Co ciekawe, początkowo aplikacja została stworzona z myślą o Chinach, ale obecnie dostępna jest w różnych regionach. Jeden minus – mamy tylko dwa języki: chiński oraz angielski. Kolejne powinny pojawić się w przyszłości. Jako że angielski zna praktycznie każdy, możesz wypróbować PC Managera już dzisiaj.