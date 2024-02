Movavi Video Editor 2024 – edytor filmów dla każdego

Edycja wideo może wydawać się trudnym zadaniem, ale dzięki odpowiedniemu programowi może być łatwym i przyjemnym doświadczeniem. Dobitnie świadczy o tym fakt, że na YouTube jest ponad 38 milionów aktywnych kanałów. Przyjazne dla użytkownika programy do montowania filmów są teraz bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej.

Movavi Video Editor to jeden z takich programów, który znany jest z przejrzystego interfejsu i intuicyjnego sterowania. Choć został on zaprojektowany z myślą o początkujących użytkownikach, posiada również zaawansowane funkcje, które przydadzą się profesjonalnym montażystom.

W tym artykule omówimy funkcje Movavi Video Editor, przeanalizujemy jego ceny oraz rozważymy jego wady i zalety.

Czym jest Movavi Video Editor?

Movavi Video Editor to flagowy edytor wideo Movavi dla komputerów Mac i Windows. Został zaprojektowany, aby pomóc użytkownikom z łatwością tworzyć wspaniałe filmy. Program oferuje bogactwo potężnych narzędzi, w tym różnorodne filtry, efekty, tytuły i przejścia.

Movavi to firma zajmująca się oprogramowaniem multimedialnym, która istnieje od 2004 roku. Movavi jest źródłem szerokiej gamy narzędzi multimedialnych, w tym edytorów wideo i zdjęć, oprogramowania do przechwytywania ekranu, narzędzi do konwersji wideo i innych.

Najważniejsze cechy Movavi Video Editor

Movavi oferuje kompleksowy zestaw funkcji ułatwiających tworzenie filmów. Oto tylko niektóre z dostępnych tam głównych opcji:

Przejrzysty i prosty interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika Movavi jest uproszczony i intuicyjny, co ułatwia rozpoczęcie pracy z podstawowymi zadaniami edycji wideo. Pasek menu jest dobrze zorganizowany, zapewniając użytkownikom szybki dostęp do wszystkich narzędzi potrzebnych do edycji filmów na komputerach Mac lub Windows.

Główny pulpit nawigacyjny zawiera panel osi czasu do podglądu dodanych klipów, bibliotekę multimediów do przechowywania całego materiału filmowego oraz panel efektów do dodawania animacji. Funkcje te sprawiają, że Movavi Video Editor jest przyjazny dla użytkownika i przystępny nawet dla osób początkujących.

Biblioteka przejść i filtrów

Movavi oferuje również szeroką gamę przejść, filtrów, a nawet tytułów, które dodadzą charakteru Twoim filmom. Dostępnych jest wiele gotowych efektów, takich jak przejścia i rozpuszczenia, które można łatwo zastosować za pomocą jednego kliknięcia. Oszczędza to czas i pozwala skupić się na innych kreatywnych aspektach projektu.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do większej liczby efektów, możesz je wykupić w Movavi Effects Store.

Regulacja kolorów

Movavi Video Editor umożliwia dostosowanie jasności, kontrastu i nasycenia klipów. Możesz użyć szybkich automatycznych filtrów i LUT (barwa, temperatura, odcień) lub ręcznie dostosować ustawienia kolorów. Dostępne jest także narzędzie do regulacji balansu bieli.

Są to podstawy, których potrzebuje każdy edytor wideo Windows lub Mac, a Movavi Video Editor ułatwia wprowadzanie tych zmian bez żadnego zaplecza technicznego.

Chroma Key

Chroma key to zaawansowana funkcja edycji wideo w systemie Windows lub Mac, która umożliwia zastąpienie tła filmu obrazem lub innym materiałem wideo. Funkcja ta może być wykorzystywana do tworzenia oszałamiających efektów specjalnych, takich jak sprawianie wrażenia, że obiekt znajduje się w przestrzeni kosmicznej lub pod wodą.

Jak już wspomniano, biblioteka Movavi Video Editor zawiera ponad 20 unikalnych efektów wizualnych, pozwalających nadać filmom profesjonalny charakter.

Zwolnione tempo

Movavi Video Editor posiada kilka narzędzi, które sprawiają, że filmy wyglądają bardziej dynamicznie. Możesz spowalniać lub przyspieszać klipy, aby tworzyć efekty zwolnionego tempa lub poklatkowe. Możesz także odwrócić klipy, osiągając unikalne i urzekające efekty wizualne. Funkcje te doskonale nadają się do edycji klipów sportowych lub tanecznych.

Stabilizacja wideo i usuwanie szumów

Movavi Video Editor oferuje również funkcje, które pomagają poprawić jakość materiału filmowego. Jego narzędzie do stabilizacji wideo eliminuje drgania i chybotanie kamery, a funkcja usuwania szumów może usunąć niepożądane odgłosy tła.

Funkcje te są szczególnie przydatne do edycji filmów nagranych smartfonami lub tanimi kamerami. Mogą one pomóc uratować drżące klipy i uczynić je bardziej oglądalnymi.

Funkcje edycji dźwięku

Edycja dźwięku jest często zaniedbywanym aspektem edycji wideo, a nie wszystkie programy do edycji wideo dla systemów Windows i Mac oferują solidny zestaw narzędzi do edycji dźwięku.

Movavi Video Editor oferuje jednak szeroki zakres funkcjonalności edycji dźwięku, które są łatwe w użyciu. Wystarczy kilka kliknięć, by dostosować poziom głośności, zredukować szumy i zakłócenia w tle lub dodać efekty dźwiękowe.

Funkcje oparte na sztucznej inteligencji

Kilka nowszych opcji Movavi Video Editor jest opartych na sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja pomaga edytorom wideo zachować wydajność i kreatywność, ponieważ eliminuje wiele żmudnej pracy związanej z tradycyjną edycją wideo.

Na przykład narzędzie do usuwania tła oparte na sztucznej inteligencji może być używane do usuwania elementów tła z filmów przy minimalnym wkładzie użytkownika. Podobnie, narzędzie do usuwania szumów oparte na sztucznej inteligencji może być używane do redukcji niepożądanych szumów tła z filmów.

Ceny Movavi Video Editor

54,95 USD za roczną subskrypcję,

74,95 USD za dożywotnią licencję,

109,95 USD za roczną subskrypcję biznesową,

186,96 USD za dożywotnią licencję biznesową.

Zalety i wady

Wysoce intuicyjny i przyjazny dla początkujących,

Obsługa szerokiej gamy popularnych formatów wyjściowych,

Wszechstronne funkcje wideo i edycji,

Mnóstwo filtrów i efektów do wyboru.

Tylko 7-dniowy okres próbny,

Wersja próbna umieszcza znak wodny na wyjściowych plikach wideo,

Darmowa wersja zapisuje tylko połowę długości pliku audio.

Dla kogo przeznaczony jest Movavi Video Editor?

Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, Movavi Video Editor jest idealny dla użytkowników, którzy są nowicjuszami w edycji wideo, a także dla doświadczonych edytorów poszukujących usprawnionego doświadczenia.

Jeśli jesteś twórcą treści, który często musi edytować krótkie filmy do mediów społecznościowych, przyjazne dla użytkownika narzędzia Movavi Video Editor i funkcje oparte na sztucznej inteligencji mogą pomóc w tworzeniu oszałamiających efektów wizualnych przy minimalnym wysiłku.

Przemyślenia końcowe

Movavi Video Editor to najlepszy wybór, jeśli szukasz najlepszego edytora wideo dla komputerów Mac i Windows, który oferuje intuicyjne funkcje. Jego usprawniony interfejs ułatwia szybkie rozpoczęcie tworzenia profesjonalnie wyglądających filmów, a jego zaawansowane możliwości zapewniają doświadczonym montażystom elastyczność, której potrzebują.

Dzięki wszechstronnym funkcjom edycji wideo i audio, Movavi Video Editor oferuje użytkownikom skuteczny sposób na tworzenie wysokiej jakości filmów szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.