NASA pobiła rekord. Chodzi o próbkę zebraną z powierzchni planetoidy 

Gdy zakładamy sobie pewien cel i w pełni go zrealizujemy, to bez wątpienia możemy mieć powody do radości. Co więcej mają powiedzieć inżynierowie misji OSIRIS-REx, którym udało się dostarczyć na Ziemię aż dwukrotnie więcej próbek niż początkowo zakładano?

Zanim słynna misja się rozpoczęła, naukowcy oczekiwali, że na Ziemię powróci około 60 gramów materiału pobranego z powierzchni planetoidy Bennu. Rzeczywistość okazała się nawet przyjemniejsza, gdyż łącznie zgromadzono 121,6 grama próbek. Oznacza to rekordowy wynik dotyczący takiego pozaziemskiego przedsięwzięcia z wyłączeniem Księżyca.

Moduł zawierający tę materię został zrzucony na pustyni w Utah. Później trafił do Johnson Space Center należącego do NASA, gdzie został otwarty w wolnym od zanieczyszczeń pomieszczeniu. Chodziło oczywiście o to, aby mieć pewność, że zebrany materiał nie został w żaden sposób skażony, co mogłoby całkowicie zniweczyć całą misję.

Misja bezzałogowej sondy w ramach przedsięwzięcia OSIRIS-REx polegała na zebraniu próbek z powierzchni planetoidy Bennu

Niestety, gdy w październiku naukowcy oddelegowani do zbadania próbek postanowili otworzyć kluczowy pojemnik, taka sztuka im się nie udała. Trzeba było znaleźć inny sposób na dotarcie do drogocennego materiału, a po tygodniach starań doszło do przełomu, który nastąpił w styczniu.

Kiedy wreszcie naukowcy dostaną próbki w swoje ręce, zostaną one przeanalizowane, a wyniki ekspertyz będą porównywane z wynikami dotyczącymi meteorytów. Poza tym w grę ma wchodzić zestawienie uzyskanych danych misje Hayabusa i Hayabusa-2, za którymi stała japońska agencja kosmiczna JAXA.

Badacze zamierzają skorzystać z tomografii komputerowej, aby uzyskać rozeznanie co do składu próbek. Później chcieliby skorzystać z mikroskopu elektronowego, dzięki któremu dokonają mapowania pierwiastków. Dyfrakcja promieni rentgenowskich dostarczy informacji na temat struktury kryształu. Połączenie wszystkich tych narzędzi powinno pozwolić na uzyskanie kompleksowego obrazu planetoidy Bennu.