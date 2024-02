Nawet 500 złotych zniżki w programie Plus Odkup

Plus Odkup to sposób na oszczędność i pozbycie się starego smartfona

Plus już dawno ruszył z programem Odkup, pozwalający na oszczędność podczas zakupu nowego smartfona. Pozbawia nas też dylematu, co zrobić ze starym urządzeniem. Wystarczy udać się do salonu operatora i wziąć ze sobą swój używany telefon. Najpierw jednak polecam sprawdzić, czy jest on objęty programem (lista sprzętów biorących udział w Programie znajduje się tu). Tam sprzedawca, korzystając ze specjalnej aplikacji, określi jego stan techniczny i na podstawie uzyskanych wyników oraz oceny stanu ekranu i obudowy, wyceni przyniesione urządzenie. Określona kwota zostanie natomiast odliczona od zobowiązań klienta i może zostać przeznaczona na pokrycie części opłat za nowego smartfona. Ponadto biorąc udział w programie Plus Odkup, można zyskać dodatkową, dedykowaną zniżkę na wybrane modele. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.plus.pl/plusodkup.

Wybierając w Plusie smartfon z rewolucyjnej serii Galaxy S24 można zaoszczędzić nawet 800 złotych. Teraz dodatkowo korzystając z programu Plus Odkup, można zyskać nawet kolejne 500 złotych zniżki.

Plus przedstawia nam to na przykładzie Galaxy S24 Ultra (12/256 GB), który już i tak dostępny jest u operatora w promocyjnej cenie – 5799 złotych (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6599 złotych). Natomiast dzięki udziałowi w programie Plus Odkup, można zyskać dodatkową zniżkę w wysokości 500 złotych. Jest to jednak osobny rabat, a do tego należy jeszcze doliczyć to, co dostaniemy za nasz stary model. Jeśli np. przyniesiemy ze sobą Samsunga Galaxy S22 Ultra 5G 512GB, możemy zyskać nawet 2100 złotych.

Oczywiście każdy przypadek jest różny, ale w przedstawionym przez operatora wariancie Samsung Galaxy S24 Ultra 5G/256 GB może być dostępny nawet za 3199 zł. Warto więc zapoznać się z warunkami programu i szukając nowego smartfona, sprawdzić, jak wiele można zaoszczędzić, decydując się na taki zakup w Plusie.