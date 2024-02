Nokia znika z rynku. Nie pytajcie mnie, który to już raz i dlaczego znika tylko częściowo

Nokia znowu znika z rynku. Ale tak nie do końca

Sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda tak, że mamy na rynku trzy marki Nokia. Pierwsza to ta, która odpowiada za budowę sieci telekomunikacyjnych na świecie i jest jednym z trzech największych graczy w branży, obok Ericssona i Huawei. Druga Nokia tworzy telefony komórkowe. Czyli najprostsze urządzenia pozbawione większości współczesnych funkcji oraz odświeżone klasyki jak 3310 czy 8810. Nokia trzecia to należąca do chińskiego HMD Global marka smartfonów. Pudrująca trupa od Wskrzeszona w 2016 roku.

Powrót Nokii na rynek smartfonów w 2016 roku był sporym wydarzeniem, a pierwsze modele zapowiadały się obiecująco. Wystarczy tu wspomnieć futurystyczną Nokię 9 Pure View. Wyjątkowo zmarnowany potencjał na ciekawy smartfon. Później było kilka innych modeli, których oznaczeń zupełnie szczerze dzisiaj nie pamiętam i idę o zakład, że nie jestem jedyny. To nie były udane urządzenia i wiele osób chciałoby o nich zapomnieć.

Na tym jednak koniec, choć patrząc na to historycznie, być może tylko kolejna dłuższa przerwa. HMD Global nie udało się odnieść sukcesu z Nokią i porzuca markę. Co nie znaczy, że Nokia całkowicie zniknie z rynku, bo jak czytamy na stronie HMD pozostaje producentem telefonów i wiele wskazuje na to, że nie jest to jej ostatnie słowo.

HMD Global będzie sprzedawać smartfony HMD, a Nokia… znowu 3310?

HMD Global, czyli Human Mobile Devices idzie na swoje. Będzie sprzedawać smartfony pod własną marką i ich premiera odbędzie się pod koniec lutego na targach Mobile World Congress w Barcelonie.

Na swojej stronie internetowej HMD pokazuje już grafiki nowych, nadchodzących smartfonów i chwali się wynikami. Od 2016 roku sprzedała 400 mln urządzeń, gdzie urządzenia to słowo klucz. Obok tej informacji widzimy, że w 2023 roku firma była drugim największym producentem telefonów komórkowych (nie smartfonów).

Co wiemy o nowych smartfonach HMD? Na pewno będą kolorowe i szczególnie zielony i różowy przyciągają wzrok ciekawymi obudowami. Co starsi użytkownicy powinno od razu zobaczyć tu inspirację serią Nokia Lumia. To, obok informacji kiedy zadebiutują, są na razie jedyne informacje na ich temat.

Graficzną zapowiedź ma też Nokia:

Grafika jasno mówi nam, że chodzi o Nokię 3310 5G. Z jednej strony – no ile można?! Z drugiej strony – w końcu! Nokia od lat tworzy śmieciofony, które nie mają nawet łączności LTE, więc przeskok od razu na 5G jest bardzo dobrą informacją. O ile tylko telefon nie zostanie absurdalnie wyceniony, może być ciekawym urządzeniem.