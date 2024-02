Nowa funkcja AI w Adobe Premiere Pro działa prawie pięć razy szybciej dzięki akceleracji RTX. Udostępniono usługę Chat with RTX

Toro wykorzystał funkcję ulepszania mowy opartą na AI, która w najbliższym czasie zostanie wprowadzona w programie Adobe Premiere oraz kartę graficzną GeForce RTX 4090 we własnym laptopie, aby zwiększyć wyrazistość i jakość nagrań głosowych w swoich pracach. Dzięki czemu brzmią one tak, jakby zostały nagrane profesjonalnie. Nowa funkcja działa 4,5x szybciej na laptopie z kartą graficzną GeForce RTX 4090 niż na laptopie Apple MacBook z procesorem M3 Max.

NVIDIA udostępniła także aplikację Chat with RTX w wersji demo. Pozwala ona w łatwy sposób uzyskać informacje z własnych plików i treści dzięki połączeniu wybranych danych z wielkim modelem językowym na komputerach z kartami graficznymi RTX, aby zapewnić bezpieczną i lokalną generatywną AI. Aplikacja jest już dostępna do pobrania dla posiadaczy kart GeForce RTX z serii 30 i 40.

Przypomniano także, że powraca konferencja GTC. Zarejestruj się już dziś, aby wziąć udział w wirtualnym lub stacjonarnym wydarzeniu i uzyskaj dostęp do ponad 600 inspirujących sesji. W tym serii sesji poświęconych tworzeniu treści z wykorzystaniem formatu OpenUSD i generatywnej AI. Dodatkowo na uczestników czeka ponad 200 wystaw i mnóstwo wyjątkowych wydarzeń społecznościowych.

Więcej informacji na temat warsztatu Estabana Toro, aplikacji Chat with RTX i konferencji GTC można znaleźć w najnowszym wpisie na blogu In the NVIDIA Studio.