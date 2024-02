Opera w edycji anty-walentynkowej. Precz z różem!

Propozycja jest przeznaczona nie tyle dla osób samotnych, co tych, które mają dość “skomercjalizowanego do obrzydzenia wydarzenia”. Rozszerzenie pomoże im uniknąć “miłosnej propagandy” i przeglądać internet bez serduszek, radosnego różu i tym podobnych walentynkowych atrakcji.

Opera gotowa na anty-Walentynki

HeartBlocker to dodatek, który powstał z myślą o tym, aby odsączyć wszystko, co powiązane z Walentynkami na stronach internetowych. W jaki sposób jest to możliwe? Używa się do tego specjalnej funkcji “Text Replacement”, która skanuje treści online i zastępuje związane z miłością innymi określeniami. Na przykład zamiast “pocałunek” zobaczysz “kontakt usta-usta”.

Oprócz podmiany tekstu mamy tu także Image Remover – funkcję odpowiadającą za usuwanie wszystkich radosnych grafik i wprowadzane na ich miejsce mniej barwnych. Na jej celowniku jest zwłaszcza kolor różowy, serduszka, amorki i inne walentynkowe dodatki.

HeartBlocker może być używany w dwóch trybach. Opisany powyżej to Normalny, jest jednak oprócz niego drugi – “Emo”. Tutaj nie zastępuje słów neutralnymi odpowiednikami, a ich ponurymi odpowiednikami. Dlatego w tej opcji “Walentynki” na Wikipedii to “Najmroczniejszy dzień”. Przykład na grafice powyżej. Robi wrażenie!

Jak aktywować rozszerzenie? Każdy użytkownik przeglądarki Opera może zrobić to z jej poziomu lub przejść na stronę dodatku i tam go uruchomić. Będzie działać od dzisiaj do 7 rano 15 lutego. Dostępny jest w wersji polskiej, angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej oraz niemieckiej. Jeśli zatem nie lubisz Walentynek – możesz ich uniknąć przynajmniej w sieci.