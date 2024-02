Czekaliśmy na to 21 lat. Wyjątkowy kawałek historii wyruszy w podróż

Oto jedna z maszyn, które zmieniły bieg historii. Parowóz 6880 Betton Grange wreszcie odnowiony

Silnik parowy może dziś wywoływać kilka pytań, ale nie jest to konstrukcja aż tak odmienna względem silników spalinowych. W tych jednostkach napędowych cylindry są po prostu wprawiane w ruch nie przez mikrowybuchy, a parę podgrzewanej ciągle w kotłach wody, co doprowadziło do rewolucji w transporcie, przemyśle i nawet rolnictwie w XVIII i XIX wieku. Dziś są już nieco zapomnianym i rzadko spotykanym dziełem, ale wiele ludzi walczy o to, aby pamięć o nich nie zaginęła, czego najnowszym przykładem jest parowóz 6880 Betton Grange.

6880 Betton Grange jest aktualnie gotowy w Wielkiej Brytanii do odbycia swojej dziewiczej podróży, co będzie stanowić kulminację 21-letniego projektu jego odbudowy. Ten doniosły moment będzie miał zresztą miejsce w ciekawym czasie, bo podczas obchodów 50-lecia East Somerset Railway, której szczególnie powinno zależeć na utrzymaniu trwałego historycznego dziedzictwa parowozów w Wielkiej Brytanii. Nie bez powodu, bo tak się składa, że historia parowozów w tym kraju to przeogromna saga innowacji i to począwszy od ich początkowego wykorzystania w kopalniach węgla aż po ich kluczową rolę w napędzaniu rewolucji przemysłowej.

Mimo że te dzieła zostały zastąpione przez nowocześniejsze technologie w XX wieku, dziedzictwo parowozów nadal fascynuje entuzjastów i historyków, a zachowane lokomotywy, takie jak właśnie tej ikonicznej 6880 Betton Grange, służą jako żywe pomniki minionych czasów. Po cięciach kolejowych Beechinga w latach 60., które doprowadziły do masowego złomowania parowozów, grupa oddanych entuzjastów wyruszyła w ambitną podróż, aby odbudować jedną z tych ikonicznych lokomotyw.

Sam proces odbudowy nie był prosty, ale dzięki wysiłkom wolontariuszy (i nie tylko) ugrupowanie stojące za projektem zdołało ukończyć projekt, wykorzystując odzyskane komponenty z wycofanych lokomotyw. Większość prac rekonstrukcyjnych została przeprowadzona w Tyseley Locomotive Works w Birmingham, gdzie poświęcono niezliczone godziny na staranne przywrócenie lokomotywy do jej dawnej świetności. To o tyle ważne, że lokomotywy Grange, niegdyś częsty widok wzdłuż linii Great Western Railway, były nieodzownym elementem sieci transportowej w Somerset, ułatwiając transport towarów i pasażerów do najdalszych zakątków Devon i Kornwalii. Dlatego właśnie powrót 6880 Betton Grange nie tylko oznacza odrodzenie mechanicznego cudu, ale także ożywia ducha epoki, gdy parowozy rządziły torami.