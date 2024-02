Test pamięci DDR5 Patriot Viper Xtreme 5 2x 16 GB 8200 MHz CL38

Specyfikacja Patriot Viper Xtreme 5 2x 16 GB 8200 MHz CL38

Pamięci znajdziemy zapakowane w standardowe pudełko, w którym oprócz kości znajdziemy naklejkę. Plus oczywiście za dożywotnią gwarancję, które też powinna być standardem w przypadku pamięci RAM.

Testowane kości to konstrukcje o prędkości 8200 MHz i opóźnieniach CL38-48-48-84. Pojemność to 2x 16 GB, czyli standardowa dla wielu pamięci DDR5. W sprzedaży znajdziecie też modele 8000, 7800 i 7600 (CL36) również o pojemności 2x 24 GB. Możecie więc wybierać spośród naprawdę sporej ilości różnych konstrukcji, które oferują różne możliwości.

Pamięci pracują z napięciem 1,45 V. Ich wysokość to 44 mm, więc nie są one bardzo duże. Za kości odpowiada SK Hynix, więc tutaj nie ma zaskoczenia. Patriot Viper Xtreme 5 2x 16 GB 8200 MHz CL38 mają zapisane trzy profile XMP, dla 8200, 8000 i 7800 MHz. Przydadzą się one, jeśli Wasza platforma nie będzie w stanie pociągnąć kości na najwyższej prędkości. Nie mamy profilów EXPO, ale też nie zostały one przygotowane pod tą platformę.

Odnośnie wyglądu to pamięci są czarno-czerwone. Wygląda to dobrze i czerwień na górze może wyróżniać się w obudowie z oknem. Warto też pamiętać, że w sprzedaży powinny być też moduły z podświetleniem, więc tutaj też można takie wybrać. Z plusów to warto pamiętać, że mamy aluminiowy radiator, który powinien dobrze odprowadzać ciepło.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-14900K Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore Dysk Seagate IronWolf 525 2 TB Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 13 1300W Monitor iiyama G-Master GB2770HSU Red Eagle

Testy Patriot Viper Xtreme 5 2x 16 GB 8200 MHz CL38

W przypadku takich pamięci potrzebna jest płyta mająca dwa gniazda dla pamięci RAM oraz trzeba trafić na dobrą sztukę procesora. W platformie mamy idealną płytę Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore, natomiast sam procesor nie jest najlepszą sztuką. Maksymalne stabilne taktowanie uzyskaliśmy dla 7800 MHz, każde wyżej niestety powodowało problemy i mimo naszych starań nie udało się ustabilizować pamięci. Poniższe testy wykonaliśmy więc przy ustawieniu 7800 MHz CL38.

Testy – 7-Zip

7-Zip to darmowy program do kompresji plików, który jest często wykorzystywany przez użytkowników komputerów. W teście sprawdziłem czasy pakowania (do formatu .7z) paczki 4053 plików o wielkości 8,76 GB oraz jednego pliku o wielkości 93,1 GB.

Testy – AIDA64

AIDA64 to jeden z najpopularniejszych programów służących do diagnostyki komputera. W programie przeprowadzone zostały testy odczytu z pamięci, zapisu do pamięci, kopi pamięci oraz czasu oczekiwania pamięci.

Testy – Blender

Ten program każdy z Was powinien kojarzyć. Służy on do modelowania i renderowania obrazów czy animacji trójwymiarowych. Wykorzystałem benchmark udostępniony przez twórców, który sprawdza wydajność w 3 scenach: Monster, Junkshop oraz Classroom.

Testy – Cinebench 2024

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystałem wersję 2024 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Testy – Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystałem z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

Testy – CrossMark

CrossMark to benchmark mierzący wydajność całego sprzętu. Odpowiednie testy można wykonać również na smartfonach, dzięki czemu można między sobą porównać wyniki różnych platform. Poniżej znajdziecie wynik ogólny oraz osobne: wydajność, kreatywność i reakcję.

Testy – Geekbench

Geekbench 6 Pro to wieloplatformowy benchmark, który łatwo mierzy wydajność różnych systemów. Bardzo często pojawia się też w pierwszych przeciekach dotyczących procesorów czy kart graficznych. Test CPU mierzy wydajność jedno i wielowątkową przy różnych zastosowaniach, co pozwala na ocenę całości systemu.

Testy – Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 to gra RPG z widokiem pierwszoosobowym. Mamy w niej do czynienia z wieloma dylematami moralnymi, a akcja dzieje się w przyszłości. Jest to jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów 2020 roku, który zachwyca grafiką. Testy wykonałem w dzielnicy Little China, na rynku. Ustawiłem rozdzielczość 1920 x 1080 oraz ustawienia Ultra.

Testy – Far Cry 6

Kolejna odsłona części z cyklu Far Cry to ponownie strzelanka typu FPP (pierwszoosobowa) z wielkim otwartym światem. Od trzeciej części seria stara się nas przyciągnąć poprzez wprowadzenie realnego i szalonego czarnego charakteru oraz świetnej grafiki. Tutaj wykorzystałem wbudowany w grę benchmark, rozdzielczość 1920 x 1080 oraz ustawienia Ultra.

Testy – Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy to gra akcji RPG z otwartym światem umieszczonym w uniwersum Harry’ego Pottera, stworzona przez studio Avalanche. W tym tytule wcielamy się w ucznia, który w XIX wieku trafia do tytułowej szkoły. Akcja gry dzieje się dużo wcześniej niż znane z uniwersum opowieści, dlatego nie znajdziemy w niej znajomych postaci z książek. Testy wykonałem na placu w Hogsmeade. Wybrałem też ustawienia Ultra.

Testy – Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Kontynuacja ciepło przyjętego Spider-Man-a z 2018 roku. W grze tytułowy bohater przejmuje rolę po Piterze Parkerze. Jest to mocna gra akcji z widokiem trzecioosobowym w otwartym świecie dla fanów Marvela. Gra zrobiona przez to samo studio co poprzedniczka, czyli Insomniac Games, zadebiutowała w 2022 roku i również była ciepło przyjęta przez graczy. Testy przeprowadziłem w dzielnicy Upper East Side przy ustawieniach bardzo wysokich.

Testy – Shadow of the Tomb Raider

Trzecia odsłona serii Tomb Raider opowiada o początkach znanej pani archeolog pakującej się w nowe problemy. W grze gramy z perspektywy trzeciej osoby, co pozwala na podziwianie świetnej grafiki. Testy przeprowadziłem w lokacji Kuwak Yaku. Ustawiłem rozdzielczość 1920 x 1080 i najwyższe ustawienia graficzne.

Testy – The Riftbreaker

Wielki RPG-owy hit mało znanego polskiego studia z 2021 roku, które zaczynało od modów do Half-Life. Jest to gra z widokiem izometrycznym, mająca elementy tower defense i kładąca mocny nacisk na eksploracje oraz crafting. W The Riftbreaker trafiamy na planetę Galatea i przygotowujemy ją do kolonizacji, oczywiście mieszkańcom się to nie podoba. Testy wykonałem przy wykorzystaniu wbudowanego w grę benchmarka CPU przy ustawieniach Ultra.

Testy – Total War: Warhammer III

Jest to ostatnia część cyklu gier Total War producenta Creative Assembly. Gra garściami czerpie z uniwersum Warhammera, a do tego jest świetnym połączeniem RTS-a i gier turowych. Gry z serii Total War charakteryzują się wieloma dodatkami i gigantycznymi bitwami. Testy wykonaliśmy przy wykorzystaniu wbudowanego benchmarku mirrors of madness. Wybrane ustawienia to ultra. Benchmark zwraca średnią liczbę fps oraz minimalną i takie wartości znajdziecie na wykresach. Gra działa też pod kontrolą API DirectX 11.

Test Patriot Viper Xtreme 5 2x 16 GB 8200 MHz CL38 – podsumowanie

W programach średnio pamięci wygrywają z konkurencyjnymi o 5,4%. Największą przewagę widać w 7-zip i AIDA64. Również w Geekbench na wszystkich wątkach jest większa przewaga. W pozostałych różnice są niższe, w niektórych naprawdę minimalne. Dotyczy to choćby Blendera, Corony czy Cinebencha. Widać więc, że wzrost wydajności nie zawsze będzie odczuwalny.

W grach pamięci mają średnio przewagę 4,2%. Tutaj widać wzrost fps we wszystkich tytułach i szybsze pamięci pozwalają na osiągnięcie większej ilości klatek na sekundę. Różnice jednak nie są bardzo duże i nie ma co oczekiwać sporych wzrostów. Są jednak takie gry jak Spider Man, gdzie zyskaliśmy prawie 17 fps, ale z drugiej strony w Total War wzrost był na poziomie ok. 2 fps.

Jeśli szukacie szybkich pamięci DDR5 to Patriot Viper Xtreme 5 2x 16 GB 8200 MHz CL38 będą bardzo dobrym wyborem. Są one dobrze wykonane, mają trzy profile XMP no i oferują naprawdę dobrą wydajność. Oczywiście musicie tylko pamiętać, że nie zawsze będzie możliwe osiągnięcie maksymalnego taktowania czy stabilnej pracy platformy po samym włączeniu profilu XMP. Nawet przy płycie z dwoma slotami RAM (np. takiej jak w platformie testowej) i 14900K czasami nie jest możliwe uzyskanie 8200 MHz. Wtedy konieczne będzie obniżenie ich taktowania i ustabilizowanie przy niższej prędkości.

Pozostała tylko kwestia ceny. Patriot Viper Xtreme 5 2x 16 GB 8200 MHz CL38 kosztują ok. 980 zł. Dla porównania będące na wykresach pamięci G.Skill to koszt ok. 630 zł. Jest więc spora różnica w cenie i musicie sami ocenić, czy warto do nich dopłacać. Jeśli zdecydujecie się na dołożenie i zakup pamięci (przy posiadaniu odpowiedniej platformy) to na pewno będziecie z nich zadowoleni.