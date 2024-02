Play24 w gronie najlepszych. Dlaczego aplikacja mobilna operatora jest tak ważna?

Aplikacja mobilna, taka jak Play24, to efekt ewolucji usług telekomunikacyjnych

Współczesne usługi telekomunikacyjne to wręcz kosmos na tle tego, co mieliśmy jeszcze 10-15 lat temu. Są znacznie rozbudowane, nieporównywalnie bardziej elastyczne i do wykorzystania pełni ich możliwości potrzebujemy większej kontroli. A pamiętacie jeszcze, jak to wyglądało kiedyś?

Samodzielna kontrola usług odbywała się na dwa sposoby. Pierwszym były kody USSD. Czyli te wszystkie ciągi cyfr z gwiazdkami i hashami, które wpisywaliśmy na klawiaturze telefonu, żeby sprawdzić stan konta, pakietów, albo uruchomić dodatkowe usługi. Drugą metodą był IVR, czyli Automatyczne Biuro Obsługi. Dzwoniliśmy na krótki numer, gdzie automat informował nas, że w celu sprawdzenia usług należy wcisnąć 1 i tak dalej.

Taka forma kontroli nie była najwygodniejsza, ale w czasach, kiedy do sprawdzenia mieliśmy jeden lub dwa parametry naszej oferty, dało się z tym wytrzymać. Z czasem oferty ewoluowały. Pojawiły się pakiety internetowe i nieskończone ilości dodatkowych usług, a wraz z nimi nowe formy kontroli i zarządzania nimi, zmienił się też styl życia. Wszystko chcemy mieć tu i teraz, a konieczność wklepywania kodów i słuchanie automatu to nie jest oszczędność czasu. W przeciwieństwie do aplikacji mobilnej.

Co potrafi aplikacja Play24?

Aplikacja Play24 to przede wszystkim kontrola w czasie rzeczywistym. Od ręki mamy podgląd stanu naszych pakietów, pozostałego transferu danych, faktur, rozliczeń, listy połączeń… Praktycznie wszystkiego, co jest związane z kontem naszych usług.

A skoro przy usługach jesteśmy, to nie ma chyba wygodniejszej formy zarządzania. W jednym miejscu widzimy wszystkie dostępne pakiety dla naszej oferty i jednym kliknięciem możemy je włączać lub wyłączać. Możemy to zrobić w dowolnym momencie i wtedy, kiedy mamy na to czas.

W aplikacji Play24 możemy zarządzać nie tylko jednym numerem, ale jeśli posiadamy ich kilka to mamy dostęp do każdego z nich. Dzięki temu uruchomienie usług możemy zlecić zdalnie i jest to duża zmiana w stosunku do wspomnianej sytuacji sprzed lat. Kiedy konieczność skorzystania z krótkiego kodu wymagała faktycznego dostępu do telefonu z danym numerem.

Zdalny dostęp do innych numerów i usług ma też inne zalety. W aplikacji Play24 możecie doładować dowolny numer na kartę i zrobić to w dowolnym momencie w ciągu mniej niż 10 sekund. Wystarczy korzystać z płatności internetowych i dokładnie tak samo wygląda to w przypadku płacenia faktur. Google Pay? Apple Pay? BLIK? Klikamy i płacimy od ręki. W równie prosty sposób można zamówić nowy starter sieci Play.

Klienci doceniają Play24, a teraz mogą ją docenić jeszcze bardziej

Klienci pozytywnie oceniają aplikację Play24. Wystarczy spojrzeć na oceny w sklepach aplikacjami. W Apple AppStore jest to 4,7/5 przy ponad 208 tys. opinii, a w Sklepie Play 4,6/5 przy ponad 659 tys. opinii. Te wyniki mówią same za siebie i trudno się temu dziwić. Aplikacja jest dobrze przygotowana, intuicyjna, działa stabilnie, ładnie wygląda, a klienci mogą w niej dodatkowo korzystać ze specjalnych promocji przygotowanych tylko dla nich.

A jeśli chcesz jeszcze bardziej docenić aplikację Play24, możesz wspomóc ją głosem w plebiscycie Mobile Trends Awards 2023. Jest nominowana a kategorii 9. Usługi, a swój głos możecie oddać pod tym adresem.