Płyta DVD powróci. Z pojemnością… 1,6 petabita

Ilość danych, jakie krążą w każdej chwili po łączach i bezprzewodowo, rośnie w zastraszającym tempie. Dlatego też potrzebne są coraz pojemniejsze dyski lub inne sposoby na przechowywanie danych. Testowane są różne metody – zaczynając od szkła, kończąc na… papierze. Tym razem jednak postawiono na sprawdzone już rozwiązanie, a więc płytę DVD. Jednak zmieniono jej konstrukcję tak, że proszę siadać.

DVD transformuje w coś lepszego od Blu-ray. I wielu dysków twardych

Za nowy wynalazek odpowiedzialni są naukowcy z uniwersytetu w Szanghaju. Jak podali w informacji prasowej, udało im się stworzyć dysk optyczny o pojemności ponad 1 petabita (ponad 1000 TB). Projekt powstał w myślą o biznesie i dużych centrach danych, jednak potencjalnie jest szansa na to, że w przyszłości będzie dostępny także na rynku konsumenckim – oczywiście o ile wejdzie do masowej produkcji. A w jaki sposób udało się osiągnąć taki imponujący rezultat?

Naukowcy stworzyli specjalną architekturę 3D dla dysku optycznego. Użyto w niej między innymi filmu światłoczułego (fotorezyst), co pozwoliło na uzyskanie dużej pojemności i upakowanie setek warstw na przestrzeni mikrometra. Dzięki temu całość ma grubość płyty DVD, jednakże może przechowywać aż 1,6 petabitów danych. Dla porównania: dyski Blu-ray umożliwiają przechowanie do 100 GB. Taka ilość danych to 2 tysiące płyt z grami na PS5.

Czytaj też: Filmowe winyle nie dla Polaków. Co się dzieje z płytami Blu-ray?

Taki sposób na trzymanie danych pozwoli na znaczne poszerzenie możliwości centrów danych – choćby przez to, że będą potrzebować mniejszej przestrzeni. Ponadto gdyby został wdrożony, będą one potrzebować mniej energii do działania. Szanghajscy naukowcy podali również, że nowa architektura pozwala na korzystanie z nośnika co najmniej 50, a maksymalnie 100 lat. Jest jednak pewien problem…

Problem ten polega na tym, że o ile jest już zaprojektowany dysk 1,6 petabajta, nie ma póki co stacji, która mogłaby go obsłużyć. Ale to świeża, rozwojowa sprawa, więc być może już w niedalekiej przyszłości ten stan rzeczy ulegnie zmianie. Takie DVD w zastosowaniach konsumenckich pozwoliłoby nawet na tworzenie domowych centrów danych, nie mówiąc o możliwości przechowania niezliczonej ilości filmów, plików muzycznych oraz gier.