Ten pociąg pomknie z niewyobrażalną prędkością. Za nami przełomowe testy

W 2022 r. chińskie media państwowe ogłosiły, że ich inżynierowie opracowali system transportu, który jest w stanie rozpędzić pociąg do prędkości 1000 km/h w tubie próżniowej, zbliżając tym samym go do realizacji wizji Hyperloop. Taka prędkość przewyższa możliwości obecnych pociągów maglev ponad dwukrotnie.

Prototyp pociągu opracowany przez CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation Limited) został pomyślnie przetestowany na 2-kilometrowej trasie w Datong w prowincji Shanxi. Kiedy maszyna ta wejdzie do użytku pobije niejeden rekord.

Ten pociąg pobije wiele rekordów

Według South China Media Post (SCMP) test jest kamieniem milowym dla całego chińskiego rynku transportu, gdyż pociąg wykazał stabilną lewitację podczas przemierzania tuby o niskiej próżni. Nie ujawniono dokładnej prędkości osiągniętej podczas testu (ze względów regulacyjnych), ale jest ona wyższa niż poprzedni znany rekord ustanowiony przez pojazd maglev w październiku ubiegłego roku – 623 km/h w warunkach bezpróżniowych.

Wcześniej w innym teście wykorzystującym wysokotemperaturową technologię nadprzewodnictwa maglev uzyskano prędkość 234 km/h na torze o długości 380 m. Ta seria osiągnięć podkreśla zaangażowanie firmy CASIC w przesuwanie granic technologicznych i kładzie podwaliny pod potencjalną realizację ultraszybkich pociągów Hyperloop.

W artykule SCMP czytamy:

Oficjalne raporty potwierdzają pomyślną interakcję między pojazdem, tubą i torem podczas testu, zapewniając stabilną lewitację ciężkich pojazdów maglev. Solidne układy napędowe i elementy sterujące bezpieczeństwa działały zgodnie z oczekiwaniami, potwierdzając ich skuteczność. Udoskonalenia te znacznie zwiększyły ogólną dojrzałość techniczną projektów, tworząc solidne podstawy dla nadchodzących prób z większymi prędkościami i ostatecznej budowy sieci transportowej w całym kraju.

Wykorzystując zjawisko nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, pociąg osiąga lewitację, skutecznie eliminując tarcie podczas przejazdu przez specjalnie zaprojektowaną tubę niskopróżniową. Środowisko bliskie próżni znacznie zmniejsza opór powietrza, ułatwiając “lot” bez dotykania szyn z niewiarygodnie dużymi prędkościami (lewitacja magnetyczna – maglev).

Superszybki pociąg maglev podczas testu /Fot. CCTV, SCMP

Linia testowa zlokalizowana w Datong w prowincji Shanxi w północnych Chinach jest najbardziej rozbudowanym obiektem tego typu w kraju i stanowi inauguracyjny w Chinach pełnowymiarowy poligon testowy dla ultraszybkiego systemu transportu maglev z rurą niskopróżniową. Budowa tego obiektu rozpoczęła się oficjalnie w kwietniu 2022 r., a jej liderem jest utworzony w styczniu 2018 r. dział technologii lewitacji magnetycznej i napędów elektromagnetycznych CASIC.

Precyzja odegrała kluczową rolę, wymagając dokładności co do milimetra w przypadku powierzchni betonowych podtrzymujących sprzęt. Według oficjalnych danych CASIC, żadne odchylenie płaskości toru nie mogło przekroczyć 0,3 mm.

Obecnie w Chinach jest tylko jedna linia maglev do użytku komercyjnego, łączącą lotnisko Pudong w Szanghaju ze stacją Longyang Road w mieście. Podróż na dystansie 30 km zajmuje ok. 7,5 minut, a pociąg osiąga prędkość 430 km/h. W budowie jest kilka nowych sieci maglev, w tym jedna łącząca Szanghaj i Hangzhou oraz druga łącząca Chengdu i Chongqing.