Kosmiczne pobojowisko. Astronomowie dostrzegli zgliszcza po potężnej kolizji

Na potrzeby prowadzonych badań ich autorzy wykorzystali teleskop Gemini South. Posłużył im on do obrazowania dysku galaktyki NGC 4753, oddalonej o około 60 milionów lat świetlnych od Ziemi. W toku tego niezwykłego śledztwa dojrzeli obserwowany obiekt w wyjątkowych szczegółach i zwrócili uwagę na pozostałości pyłu. Miał on nietypowe ułożenie, gdyż wydawał się owijać wokół centrum NGC 4753.

Grupując galaktyki, możemy dokonać podziału na cztery główne kategorie wynikające z kształtu tych struktur. O ile Droga Mleczna jest zaliczana do grona galaktyk spiralnych, tak wyróżnia się również galaktyki soczewkowate, eliptyczne oraz nieregularne. NGC 4753 to z kolei jedna z galaktyk soczewkowatych. Do jej powstania doprowadziła fuzja z mniejszą galaktyką karłowatą, która miała miejsce około 1,3 miliarda lat temu.

Wydarzenia te doprowadziły do powstania dysku złożonego z gwiazd i pyłu. Owa struktura charakteryzuje się nietypowym kształtem, przy czym astronomowie porównują jej wygląd do wrak pociągu zniszczonego na skutek kolizji z innym. Co ciekawe, NGC 4753 jest znana ludzkości od 1784 roku, a w 1992 zwróciła uwagę ze względu na intrygujące pasy pyłowe. W toku poświęconych jej badań członkowie zespołu doszli do wniosku, iż tak nietypowa struktura stanowi owoc zderzenia galaktyki soczewkowej z galaktyką karłowatą bogatą w gaz.

Galaktyka NGC 4753 zawdzięcza swój obecny kształt kolizji z inną galaktyką, do której doszło około 1,3 mld lat temu

Kolizje galaktyk często zapewniają im paliwo pozwalające na tworzenie nowych gwiazd. Nie inaczej było w tym przypadku, ponieważ dostarczenie nowych zasobów pyłu i gazu doprowadziło do przyspieszenia procesu narodzin gwiazd. Zawierająca te zasoby galaktyka karłowata zmieszała się z większą towarzyszką, a gwiazdy tej drugiej poruszały się spiralnie w kierunku centrum. Tak doszło do rozprzestrzenienia pyłu i utworzenia struktury przypominającej dysk.

Istotną rolę w napędzaniu wydarzeń, które miały miejsce w okresie od 1,3 mld lat temu odegrało zjawisko precesji. Za jego sprawą pył i gaz zyskały obecnie widoczny kształt, a wynikało to z odmiennych kątów, pod jakimi obie galaktyki rozpoczęły fuzję. Jak zauważają astronomowie odpowiedzialni za powyższe ustalenia, charakterystyczny wygląd NGC 4753 może być konsekwencją ustawienia obserwatorów oglądających ten obiekt z Ziemi. Gdyby spojrzeć na tę galaktykę z innej perspektywy, być może wyglądałaby ona jak każda inna przedstawicielka swojej kategorii. Z tego samego względu astronomowie mają ograniczone pole manewru w zakresie poznawania kształtu Drogi Mlecznej.