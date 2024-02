Sprzątał dom, znalazł najstarszy desktop na świecie – Q1 PC. Ile jest wart?

W dzisiejszym świecie co roku mamy nowe sprzęty, procesory, karty graficzne czy technologie smartfonowe. A im więcej nowości, tym bardziej starsze produkty zyskują na wartości. Odnalezione komputery pochodzą z początku lat 70-tych XX wieku i dzięki nim możemy zobaczyć, jak zmieniły się standardy technologicznie na przestrzeni półwiecza.

Na tym nie pograsz, ale Q1 PC to pradesktop

W Londynie działa serwis sprzątający o łatwej do zapamiętania nazwie Just Clear. Zajmuje się przede wszystkim opróżnianiem mieszkań, ale także przeprowadzaniem generalnych porządków. Podczas jednego z takich – wydawałoby się mało ekscytujących – porządków odnaleziono dwa komputery Q1 PC. Co istotne – szacuje się, że na całym świecie istnieją po dzień dzisiejszy trzy, a dwa z nich to właśnie te egzemplarze. Pracownicy Just Clear szybko zorientowali się, że mają do czynienia z czymś niezwykłym i zamiast wywieźć je na złom, przewieźli do swojego biura.

No i mieli rację. Q1 PC to desktopy wypuszczone na rynek w 1972 roku przez Q1 Corporation. Mają płaskie wyświetlacze plazmowe w kolorystce “Neon Orange”, a ich jednostką centralną jest 8-bitowy chip Intel 8008. Układ ten może adresować do 16 KB pamięci z maksymalnym taktowaniem zegara 800 kHz. Architektura 8008 została stworzona przez Computer Terminal Corporation (CTC) i zaimplementowana przez Intela. Q1 PC miał współpracować z programowalnym terminalem CTC Datapoint 2200. Potem korzystały z niego urządzenia Seiko, US SCELBI oraz francuski Micral N i kanadyjski MCM/70.

Czytaj też: Przyszłość SI nastała. Chiny pochwaliły się pierwszym SI dzieckiem

W latach 70-tych do Wielkiej Brytanii trafiło dosłownie kilka sztuk Q1 PC, zaś te dwa egzemplarze stanowią białe kruki. Zostaną wystawione na wystawie technologicznej na uniwersytecie w Kingston. Ile jest obecnie wart każdy egzemplarz Q1 PC? To się okaże, ponieważ nie ma oficjalnej wyceny, a obydwa zostaną wystawione na licytacji. Jak można znaleźć jednak informację w gazetach z 1979 roku, każdy model wart był wówczas 20,5 tys. dolarów, co obecnie przekłada się na 87 tys. dolarów – czyli jakieś 350 tys. złotych. I taka kwota robi wrażenie.