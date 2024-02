Realme C67 – dobry smartfon w rozsądnej cenie… czy aby na pewno?

Cena Realme C67

Cena to zawsze jedna z najważniejszych kwestii, po podczas wyboru smartfona, najczęściej kierujemy się najpierw budżetem. Ile więc kosztuje Realme C67? Tylko 899 zł. co pod względem kosztów plasuje ten model jakoś świetny przykład budżetowca. Nie ma się jednak czemu dziwić, bo Realme z tego właśnie słynie – jego smartfony są tanie. Model C35 na przykład można kupić za 499 zł, natomiast Realme C55 to już koszt 999 zł, lecz i tak nie ma co narzekać. To są wciąż smartfony za mniej niż 1000 zł, co w dzisiejszych realiach należy uznać za bardzo atrakcyjną propozycję. Takie ceny są do znalezienia na przykład tutaj.

Na początku zadebiutował Realme C67 i chociaż wydawało się, że tym razem nie uda się zejść poniżej tysiąca złotych, mile się zaskoczyliśmy. Jednak dość szybko zaczęły pojawiać się wątpliwości, co do jakości urządzenia, bo tak niska cena nie mogła przecież wziąć się z przysłowiowego kosmosu. Tymczasem i tutaj czekało nas miłe zaskoczenie, bo dane techniczne Realme C67 zdają się im zaprzeczać tym pogłoskom. Według nich najnowszy smartfon Realme nie ma się czego wstydzić, nawet na tle znacznie droższej konkurencji

Specyfikacja techniczna Realme C67

Pora przejść do szczegółów, bo te przecież – zaraz po cenie – są tutaj najistotniejsze. Jeśli chodzi o cechy wyświetlacza, użytkownicy Realme C67 dostają do dyspozycji ekran dotykowy IPS o przekątnej 6,72 cala w rozdzielczości Full HD+. Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi zaś 90 Hz. Taka kombinacja wystarczy do obsługi większości gier. Oglądanie filmów na telefonie również nie potrzebuje wyższych parametrów.

Optyka Realme C67 to aparat 8 Mpix z przodu i aż 108 Mpix z tyłu, umieszczone na eleganckiej wyspie aparatów. Dobra jasność ekranu do tego pozwala na podgląd zdjęć w pełnym słońcu. W rezultacie wszystkie ustawienia i kompozycja kadru są w pełni widoczne podczas robienia zdjęć. Nagrywanie filmów tymczasem jest możliwe w bezstratnej jakości Full HD.

Sercem Realme C67 jest czterordzeniowy Cortex-A53 o taktowaniu 1.9 GHz i aż 8 GB pamięci RAM. Naprawdę dobry wynik jak na smartfon za mniej niż 1000 zł, prawda? Do tego dorzućmy pamięć wewnętrzną na poziomie 256 GB i coś, czego nie mają nawet iPhone’y – możliwość umieszczenia dodatkowej pamięci MicroSD 2 TB. Taki układ sił da radę udźwignąć nawet najbardziej wymagające aplikacje.

Podczas pracy na pewno przyda się mocna bateria. Nowy model od Realme został wyposażony w pojemne ogniwo 5000 mAh połączone z technologią szybkiego ładowania 33 W. Ten zestaw pozwala na korzystanie ze smartfona przez cały dzień bez obaw o nagłe rozładowanie baterii. A jeśli już, uzupełnienie akumulatora jest naprawdę szybkie. Chociaż 33W nawet w tańszych modelach nie robi już wrażenia, nie każdy smartfon poniżej 1000 złotych może się nim pochwalić.

A jak wygląda bezpieczeństwo danych w tym modelu? Najnowszy Realme ma wbudowany czytnik linii papilarnych. Dzięki niemu błyskawiczne odblokowanie smartfona jest dodatkowo zabezpieczone przed nieuprawnionymi użytkownikami. Poza tym czujnik tego rodzaju pozwala momentalnie zatwierdzić transakcje bankowe na przykład albo dostęp do zapisanych haseł.

Podsumowanie

Możliwości techniczne Realme C67 nie są zniewalające, lecz gdy się weźmie pod uwagę cenę 899 zł – trudno o lepszą ofertę na rynku. Dla większości użytkowników powyższe parametry w zupełności wystarczą, aby korzystać z telefonu na co dzień. Ogromnym plusem jest na pewno mocna bateria, jak i wydajny procesor. Możliwość obsługi 2 TB dodatkowej pamięci to zaś praktyczny dodatek, który sprawdzi się przy nagrywaniu wakacyjnych filmów. Suma summarum Realme C67 to smartfon nieidealny, ale stosunek ceny do jakości jest więcej niż dobry.