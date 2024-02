realme opuszcza Wielką Brytanię. A co z innymi rynkami Europy?

Chińska marka realme to córka Oppo. Działa od 2018 roku i cały czas wypuszcza nie tylko smartfony, ale również smartbandy, smartwatche i wiele innych sprzętów elektronicznych. Ich jakość jest zazwyczaj co najmniej dobra, więc na globalną sprzedaż producent narzekać nie może. Skąd zatem decyzja od wstrzymaniu sprzedaży w UK?

realme znika z Wielkiej Brytanii – czy na stałe?

Informację o zawieszeniu działalności w Wielkiej Brytanii podał tamtejszy serwis Tech Advisor. Przedstawiciel realme powiedział to w rozmowie, dodając że zarówno sprzedaż, jak i marketing na terenie Zjednoczonego Królestwa zostaje wstrzymany. Jednak nie jest to na tamtym rynku wielkie zaskoczenie – od marca 2022 roku, czyli premiery modeli GT 2 i GT 2 Pro, nie wprowadzono tam nowych modeli. realme nie pokazało się także na targach MWC 2023 w Barcelonie, nie ma go także na liście wystawców podczas tegorocznych.

Aczkolwiek w Europie są dostępne najnowsze modele, czyli realme GT5 Pro, realme C67 oraz realme 12 Pro+. Wielka Brytania ma jednak dziwną sytuację – oficjalna brytyjska strona marki zniknęła, a oficjalny profil na X nie publikuje niczego od sierpnia 2022 roku. Mimo to telefony nadal znajdują się w sprzedaży. No właśnie – redaktor Tech Advisor podejrzewa, że nie jest ona wysoka, ponieważ w UK dominują dwie marki: Apple oraz Samsung. W styczniu bieżącego roku miały one ponad 80% tamtejszego rynku!

Wielka Brytania nie jest pierwszym krajem, który opuszcza realme. W ubiegłym roku marka wycofała się z Niemiec z powodów kontrowersji patentowych. W obu tych krajach użytkownicy mogą liczyć na otrzymywanie aktualizacji oraz wsparcie zgodnie z planem. Jeśli chodzi o samą Wielką Brytanię, w wywiadzie przedstawiciel realme zapowiada, że “na tym nie koniec”. A więc w przyszłości wszystko jest możliwe.

Co z resztą Europy? Jak na razie nie mamy żadnych informacji ani oznak tego, aby podobne działania były planowane, więc nie nie wskazuje na to, aby marka znikła. To dobra informacja dla Polski, w której realme cieszy się sporą popularnością.