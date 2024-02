Wieloletni rekord pobity. Wyjątkowy wynik pomiarów spinu wiązki elektronów

Badania prowadzone w warunkach laboratoryjnych doprowadziły do znaczącego postępu w tzw. polarymetrii wiązki elektronów. Jak przekonują sami zainteresowani, ich dokonania zapewniają znacznie lepszy niż dotychczas wgląd w zachowanie elektronów. O kulisach zorganizowanych badań, a także potencjalnych korzyściach z nich wynikających, możemy przeczytać na łamach Physical Review.

Dlaczego powinniśmy zainteresować się dokonaniami naukowców zza oceanu? Choćby ze względu na fakt, iż nikt przedtem nie zmierzył polaryzacji wiązki elektronów z precyzją, jaką osiągnęli autorzy ostatnich badań. Istotną rolę w całym przedsięwzięciu odegrała tzw. polarymetria Comptona, czyli metoda polegająca na wykrywaniu fotonów odbitych od naładowanych cząstek pokroju elektronów. Gdy dochodzi do zderzenia światła laserowego z wiązką elektronów, badacze zyskują możliwość obserwacji interakcji fotonów.

Te ostatnie, podobnie jak elektrony, posiadają spin, czyli coś w rodzaju obrotu. Gdy ten zachodzi w przypadku elektronów i fotonów w sposób synchroniczny, pojawia się polaryzacja, będąca kluczową właściwością w kontekście poznawania tajemnic wszechświata związanych z wypełniającą go materią. Wykorzystując wiązkę lasera pozwala określić spin w sposób ilościowy, co jest bardzo przydatne w kontekście ostatnich badań.

Dzięki dobrodziejstwom polarymetrii Comptona, naukowcy byli w stanie dokonać pomiaru polaryzacji wiązki elektronów z rekordowo wysoką precyzją

Ich autorzy przeanalizowali jądra ciężkich atomów, takich jak ołów-208 i atomów o średniej masie, takich jak wapń-48. Wszystko po to, by opisać rozkład protonów i neutronów, co zresztą się udało. W przypadku ołowiu-208 okazało się, iż posiada on grubą powłokę neutronową, natomiast w odniesieniu do wapnia-48 okazała się ona cienka. Pokrywało się to z dotychczasowymi przewidywaniami, mającymi teoretyczny charakter.

Dzięki dobrodziejstwom polarymetrii Comptona, naukowcy byli w stanie wykonać pomiar polaryzacji wiązki elektronów. Dokonali tego z precyzją wynoszącą 0,36 procent, co stanowi najlepszy w historii wynik. Wyciągnięte w takich okolicznościach wnioski będą teraz miały ważne implikacje dla wielu różnych przedsięwzięć. Na przykład w ramach projektu MOLLER naukowcy chcieliby wystawić Model Standardowy na próbę i zamierzają tego dokonać poprzez pomiar słabego ładunku elektronów.

Jeśli chodzi o bardziej długofalowe plany, to z pewnością warto zwrócić uwagę na planowany zderzacz elektronowo-jonowy w Brookhaven National Laboratory, który do działania będzie potrzebował wysoce precyzyjnej polarymetrii. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, naukowcy będą tam poznawali sekrety sił wiążących protony i jądra atomowe. Konsekwencje ostatnich postępów będą więc naprawdę szeroko zakrojone.