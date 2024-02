Świetny wynik w magazynowaniu wodoru. Naukowcy odnotowali wielki wzrost wydajności

Ci piszą o swojej koncepcji w Nature Chemistry. Jak wyjaśniają, wykorzystany przez nich nanoporowaty materiał zapewnia około dwukrotnie wyższą gęstość przechowywania wodoru niż mierzona w przypadku ciekłej formy tego paliwa. Jeśli doniesienia płynące od przedstawicieli UNIST (Ulsan National Institute of Science and Technology) się potwierdzą, to będziemy mogli mówić o małej rewolucji w magazynowaniu paliwa wodorowego.

Dlaczego przechowywanie wodoru jest tak problematyczne? Gdy pozostaje on w formie gazowej i trafi do zbiorników, to konieczne jest sprężenie o wartości około 700 atmosfer. Decydując się na zatrzymanie go w stanie ciekłym będziemy musieli natomiast obniżyć temperatury do bardzo niskich wartości – zaledwie o 20 stopni Celsjusza wyższych od zera absolutnego. Nawet w takich warunkach wodór zajmuje relatywnie dużo miejsca, co trudno zaliczyć do zalet.

Wyjściem z sytuacji może okazać się nanoporowaty borowodorek magnezu (Mg(BH 4 ) 2 ). Posiada on częściowo ujemnie naładowane atomy wodoru tworzące wewnętrzną powierzchnię i jest w stanie wchłaniać cząsteczki wodoru oraz azotu. I choć do porów może dostać się zarówno azot, jak i wodór, to w przypadku tego ostatniego pochłanianie było około trzykrotnie wyższe. To za sprawą różnic między oboma gazami w zakresie adsorpcji zachodzącej w porach.

Postępy w magazynowaniu wodoru odnotowane przez koreańskich naukowców są zasługą wykorzystania materiału zwanego borowodorkiem magnezu

Jak osiągnięto wysoką gęstość wodoru zatrzymanego w porach? Zdaniem członków zespołu badawczego było to zasługą anizotropowego, czyli zależnego od kierunku kształtu cząsteczek wodoru. Jeśli chodzi o konkretne liczby, to autorzy wspomnianej publikacji podają, że borowodorek magnezu może przechowywać 144 gramy wodoru na litr objętości porów. To wynik ponad dwukrotnie lepszy od odnotowanego w przypadku ciekłego wodoru przechowywanego w bardzo niskich temperaturach.

Poza oszczędnością miejsca, ta nowatorska technologia powinna cechować się także niższym zużyciem energii niż występujące w przypadku metody kriogenicznej. Ta wymaga przecież niskich temperatur, do utrzymania których konieczne jest zużywanie dużych ilości energii, co wiąże się z kosztami. Stosując proponowane podejście na dużą skalę, z pewnością można byłoby obniżyć cenę paliwa wodorowego dostępnego na rynku. Obecnie stanowi ono niewielki ułamek wszystkich paliw, ponieważ gaz ziemny czy ropa naftowa są zdecydowanie tańsze.

Jak wyjaśniają sami zainteresowani, taka technologia niekoniecznie sprawdzi się w transporcie lotniczym, ze względu na zbyt wysoką masę ładunku, ale mogłaby zrewolucjonizować transport długodystansowy i ciężarowy. W tym przypadku waga nie stanowi tak dużej przeszkody jak objętość (a przecież ta ostatnia jest zredukowana dzięki postępom Koreańczyków). Pozostaje czekać na dane dotyczące odzyskiwania wodoru z tego nowatorskiego materiału.