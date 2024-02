Do tej pory mówiono o nim jedynie w teorii. Szkło Bragga istnieje naprawdę!

Chodzi o nowy stan skupienia materii, cechujący się niemal idealnym ułożeniem cząsteczek – bardzo przypominającym konfiguracje spotykane w kryształach. Badaniami w tej sprawie kierował Krishnanand Mallayya z Cornell University, który wraz ze współpracownikami odpowiada za publikację zamieszczoną w Nature Physics.

Członkowie zespołu dokonali przełomu w czasie analiz poświęconych stopie palladu umieszczonego między warstwami terbu i telluru. Badany przez nich materiał, znany jako Pd x ErTe 3 , okazał się kluczem do rozwiązania zagadki dotyczącej wspomnianego szkła Bragga.

W przypadku stanów uporządkowanych cząsteczki w krystalicznym ciele stałym tworzą geometryczny i uporządkowany wzór. W odwrotnej sytuacji atomy są natomiast całkowicie pomieszane. Taka sytuacja dotyczy cieczy oraz części ciał stałych, ale istnieje też trzeci stan, przejawiany właśnie przez szkło Bragga.

Szkło Bragga cechuje się niemal idealnym ułożeniem cząsteczek – bardzo przypominającym konfiguracje spotykane w kryształach.

Autorzy najnowszych rewelacji zwrócili uwagę na materiał zawierający tzw. falę gęstości ładunku, czyli uporządkowany płyn kwantowy elektronów. Takie elektrony mogą zachowywać się podobnie jak w nadprzewodniku, przepływając w wysoce skorelowany sposób. Co istotne, fala gęstości ładunku zachowuje się różnie w zależności od stanu.

W przypadku uporządkowanego koreluje ze strukturą materiału i trwa w nieskończoność, podczas gdy w nieuporządkowanym dochodzi do załamania korelacji. Szkło Bragga zapewnia jeszcze inny przebieg, gdyż korelacja także się zapada, ale przebiega to wolniej i na większą odległość. Naukowcy musieli wykryć te różnice i to w wymagającym środowisku, w którym występują na przykład szumy.

