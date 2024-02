Tego jeszcze nie było, ale już jest. Nazywa się Tecno Pocket Go i łączy handheld z AR

Jak do tej pory Tecno kojarzyło nam się przede wszystkim ze smartfonami, mniej znane były laptopy oraz inne akcesoria tej marki. Teraz do portfolio produktów producenta dołącza Pocket Go. I jak wszyscy zgodnie przyznają, takiego handhelda jeszcze na rynku nie było. Tym bardziej warto sprawdzić, co ma do zaoferowania użytkownikom.

Tecno Pocket Go – przyszłość gier mobilnych?

Obecnie na rynku handhedów nie ma dużej konkurencji. Pierwszym skojarzeniem dla wielu osób jest Steam Deck, dla innych będzie to Asus ROG Ally. Cóż, teraz czas będzie dodać do tego Tecno Pocket Go. Urządzenie to jest nie tylko nowością na rynku, ale otwiera nową kategorię rozrywki – obiecując “immersję 6D”. No i jest lżejsze od obu wymienionych, ale to najmniejsza z zalet.

Producent zamiast wyświetlacza zastosował to okulary AR, dzięki czemu zabawa w grach, gdzie patrzymy z perspektywy pierwszej osoby, ma być niezwykle realistyczna. Jak donoszą ludzie, którzy mieli okazję przetestować je na MWC 20204, odczucia są niezwykle pozytywne. Sam handheld wygląda niczym pad do konsoli, a jego używanie jest do niego podobne i bardzo intuicyjne. Co ciekawe – urządzenie działa pod kontrolą Windows, dzięki czemu można będzie odpalić wszystkie produkcje zgodne z tym systemem. Podczas targów można było pograć w Cyberpunka 2077, co już świadczy o wydajności handhelda.

Czytaj też: MSI Claw oficjalnie – oto nowy handheld na rynku. Czy cena skusi do zakupu?

No właśnie, czas powiedzieć o tym, co kryje się pod przyciskami. Sercem Tecno Pocket Go jest procesor AMD Ryzen 7 – a konkretnie model 8840HS. Ma do dyspozycji 16 GB pamięci LPDDR5, zaś na dane przeznaczono kartę pamięci PCIe 4.0 o pojemności 1 TB. Całość zasila wymienny akumulator 50 Wh. Jak podaje producent, na pełnym ładowaniu ma zapewnić do dwóch godzin wydajnego grania, co może nie wydaje się imponującym czasem, pamiętajmy jednak, że moc używana jest do łączności z okularami i obsługi AR.

Jeśli chodzi o same okulary, od wewnętrznej strony mamy micro-OLED o przekątnej 0,71″. Ma dostarczać wrażenia takie, jakbyśmy patrzyli na kolosany ekran o wymiarach 251″ z odległości 6 metrów. A wracając do samego kontrolera-konsolki – ma on trzy wentylatory odpowiadające za chłodzenie i utrzymanie wszystkich podzespołów w odpowiedniej temperaturze. Tecno Pocket Go będzie w przyszłości dostępne także w wersji ze słabszym procesorem – Ryzen 7 8845HS. Ma korzystać z mocy do 30 W, podczas gdy w silniejszym będzie to 35 W.

Niestety, o cenie ani też planowanej dacie premiery żadnych informacji nie było, ale na podstawie tego, co wiemy, można stwierdzić, ze warto czekać.