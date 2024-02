Tecno Spark 20 Pro – telefon w takiej cenie to ja rozumiem!

Na wstępie dodam, że oprócz recenzowanego tu modelu do sprzedaży trafiły równocześnie inne: Tecno Spark Go 2024, Tecno Spark 20C, Tecno Spark 20 oraz Tecno Spark 20 Pro+. Różnią się one takimi elementami, jak m.in. wielkości oraz częstotliwości odświeżania ekranu, procesory, ilość pamięci RAM oraz aparatami. A czym zachęca nas opisywany model?

Tecno Spark 20 Pro – aparaty

Dla wielu użytkowników to, jakie aparaty posiada smartfon, jest głównym czynnikiem wyboru. Nie każdy potrzebuje mocnego procesora z obsługą stu wątków równocześnie, ale każdy chce mieć perfekcyjne zdjęcia, prawda? Tutaj Tecno Spark 20 Pro nie zawodzi. Aparat tylny to dwa obiektywy – główny oraz makro. Jako że główny to aż 108 MPix (czujnik 1/1,67″ i przysłona F/1,75), można spodziewać się solidnej jakości fotek w każdej sytuacji. Tym bardziej, że dostępnych jest sporo trybów – zaczynając od AI Cam i trybu nocnego, kończąc na panoramach oraz zdjęciach AR. Co ciekawe i wygodne – gdy uruchomi się aparat, wykrywane jest natężenie światła w otoczeniu i na tej podstawie samoczynnie wybierany najlepszych z trybów.

Zintegrowana lampa błyskowa może działać w dwóch temperaturach barwowych oraz trzech trybach: Soft Aurora (delikatny), Icy Blue (żywy) lub Soft Blend (naturalny). Jak wypadają zdjęcia w różnych trybach, z lampą i bez? Ponieważ mówi się, że obraz wart tysiąca słów, oto przykłady – niech przemówią same za siebie.

Aparat fotograficznych Tecno Spark 20 Pro umożliwia 10-krotny zoom. Można by oczekiwać, że im większy, tym obraz będzie gorszy, jednak czekało mnie miłe zaskoczenie. Nawet przy największym przybliżeniu jakość fotografii jest dobra i widać wyraźnie szczegóły. Na dowód seria zdjęć poniżej. Pokazują kolejno zoom x1, x2, x5 oraz x10.

Jeśli chodzi o klipy wideo, nagrywane są w rozdzielczości 2K. Można wybrać dwa rodzaje nagrań – Vlog oraz Film. W tym pierwszym przygotowano już odpowiednie tryby, jak impreza, podróże, retro, rodzina czy ulica. Przy Filmach można z kolei korzystać z “upiększeń SI”, które pozwolą na poprawienie koloru skóry, wysmuklenie twarzy czy wycinanie niepasujących elementów. W oby rodzajach zapisu wideo możesz liczyć na różne optymalizacje, jak redukcja szumów. I tu również nie mam zastrzeżeń.

Tecno Spark 20 Pro – specyfikacja

obudowa o wymiarach 76,6 x 8,4 x 168 mm, masa 206 gramów, odporna na zachlapanie i kurz (IP53),

ekran IPS, 6,78 cala, 2460×1080 pikseli, 120 Hz;

procesor MediaTek Helio G99, 8-rdzen i(2 × Cortex A76, 6 × Cortex A55, taktowanie do 2.2 GHz);

16 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci wbudowanej, gniazdo kart microSD (dedykowany slot);

aparat główny 108 Mpix + 2 MP;

aparat przedni 32 MPix;

łączność LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, NFC 360 stopni, jack 3,5mm, USB-C, czytnik linii papilarnych na boku obudowy;

nawigacja: BEIDOU, Galileo, GLONASS, GPS;

dźwięk

system Android 13;

akumulator o pojemności 5000 mAh, ładowanie z maksymalną mocą 33 W;

cena: 899 zł.

W zestawie otrzymujemy ładowarkę z kablem USB-A – USB-C, słuchawki, igiełkę do tacki SIM, przezroczyste plecki oraz instrukcję obsługi.

Tecno Spark 20 Pro to większy smartfon bez udziwnień

Model Tecno Spark 20 Pro to wyświetlacz 6,78″, z aparatem przednim umieszczonym klasycznie, na środku ekranu u góry. Z prawej strony znajduje się przycisk zasilania oraz przycisk regulacji głośności. Gdy założymy plecki, ten drugi znajduje się pod materiałem, co zapobiega przypadkowym naciśnięciom np. podczas przenoszenia smartfona w kieszeni. Wejście USB-C i jack umieszczono na dole, tacka na karty SIM znajduje się w klasycznym miejscu, czyli po lewej stronie na górze.

Design całości jest bardzo przyjemny dla oka dzięki nienachalnie zaokrąglonym rogom. Z tyłu znajduje się wyspa obiektywów – są dość pokaźne. Zastosowano tu solidne tworzywo sztuczne, które trzyma sztywność i nie ugina się nawet pod silnymi naciskami. Jednym słowem – wykonanie całości jest bardzo porządne, a trzeba do tego dodać jeszcze ochronę IP53. Można śmiało korzystać z telefonu przy niewielkich deszczach czy też przy silnym wietrze, gdy w powietrzu unoszą się pyły.

Mój testowany egzemplarz miał kolor ciemny (Moonlit Black), który – zależnie od natężenia światła – zmieniał się w srebrny lub czerniał. Właśnie, światło – po założeniu plecków jest mocno odbijane, co przy silnym zmienia je w lustro. W praktycznym użytkowaniu kompletnie mi to nie przeszkadza, zwracam tylko uwagę z recenzenckiego obowiązku. I dodam również, że dostępne są także wersje kolorystyczne Sunset Blush, Magic Skin Green oraz Frosty Ivory.

Tecno Spark 20 Pro to duży telefon i w mniejszej dłoni nie będzie dobrze leżeć, co trzeba mieć na uwadze. Nie zmieści się również w każdej kieszeni.

Tecno Spark 20 Pro – wyświetlacz

Jak zdradziłem już wcześniej, Tecno Spark 20 Pro ma wyświetlacz z częstotliwością odświeżania 120 Hz, co jest – biorąc pod uwagę cenę – naprawdę warte podkreślenia. Zapewnia płynny obraz nawet przy bardzo dynamicznych grach czy filmach. Dodatkowo można ustawić temperaturę kolorów w zakresie od zimnych po ciepłe, co pozwala na dopasowanie barw do indywidualnych upodobań. Dużą zaletą jest również solidna rozdzielczość – 2460 x 1080 px. Oglądałem mnóstwo różnych klipów na YouTube, pogrywałem w różne gry i muszę powiedzieć, że była to czysta przyjemność. Tym bardziej, że smartfon oferuje świetny dźwięk DTS

Byłaby większa gdyby producent zdecydował się na umieszczenie jakiejś warstw antyrefleksyjnej. Niestety, w jasnym słoneczny dzień oraz przy dużym oświetleniu w pomieszczeniach możemy zaobserwować efekt lustra, zwłaszcza gdy na ekranie dominuje czerń lub ciemniejsza kolorystyka. Szkoda, że nie pomyślano o tym praktycznym rozwiązaniu.

Tecno Spark 20 Pro – funkcje

Tecno Spark 20 Pro działa pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką HiOS (w momencie pisania tego tekstu w wersji 13.5.0). Nie ukrywam – lubię takie nakładki, ponieważ zawsze wprowadzają aplikacje i narzędzia, których nie ma w podstawowym Androidzie lub trzeba w celu ich użytkowania pobierać aplikacje firm trzecich. W przypadku HiOS pojawia się kilka ciekawych elementów:

Zamrażarka – obszar systemu, gdzie umieszczamy aplikacje, aby nie mogły działać w tle;

Power Boost – funkcja pozwalająca na optymalizację pracy baterii przy niskim poziomie naładowania. Dzięki niej można wydłużyć pracę smartfona nawet o godzinę, co w wielu sytuacjach jest bardzo praktyczne;

Generator tapet AI – wpisując prompty w języku angielskim możesz utworzyć dowolną tapetę w jednym z siedmiu stylów. Przypomina to choćby Midjourney czy Kreator Obrazów Bing. Można tworzyć do sześciu tapet SI dziennie;

tłumaczenia – wbudowane narzędzia pozwalają na tłumaczenie czatów, tekstów na stronach, głosu, a nawet obrazu;

funkcje specjalne, czyli inteligentne – tu znajdziemy między innymi asystenta powiadomień z sieci społecznościowych, narzędzia pozwalające na upiększane na klipach wideo, zmieniacz głosu, pływające okna (aktywowane gestem) oraz ochronę przed podglądaniem.

Korzystałem ze wszystkich tych funkcji i muszę powiedzieć, że jestem z nich bardzo zadowolony. Nie tylko pozwalają na spersonalizowane telefonu tak, jak to najlepiej każdemu odpowiada, ale również naprawdę ułatwiają życie. Dlatego za nie duży plus. Nie przeszkadza również fakt, że mamy Androida 13, który jest jednak starszą wersją systemu.

Tecno Spark 20 Pro – bateria i ładowanie

Istotnym elementem każdego smartfona jest czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora. Mamy tu baterię o standardowej pojemności 5000 mAh, której ładowanie odbywa się z maksymalną mocą 33W. Pierwsze, co zauważę, to że jest to proces niezwykle powolny. Pełne ładowanie od 0 do 100% zajęło mi ponad dwie godziny. Drugie – na pełnym ładowaniu można liczyć spokojnie na cały dzień użytkowania urządzenia. Dotyczy to również intensywnych działań, czyli wykonywania wielu zdjęć, grania w gry czy oglądania klipów wideo.

Tecno Spark 20 Pro – wrażenia z użytkowania

Przed dwa tygodnie Tecno Spark 20 Pro stał się moim podstawowym telefonem i muszę powiedzieć, że z przyjemnością mogę przy nim zostać na dłużej. Od razu zaznaczę, że jestem osoba, która używa go przede wszystkim do komunikacji, a więc rozmów, SMS-owania, sprawdzania komunikatorów itp. Jednakże nie stronię od rozrywki – smartfon to dla mnie również narzędzie do oglądania klipów na YT, odsłuchiwania audiobooków, czasem zagram także w jakąś grę logiczną. Dlatego nie byłem w stanie wykorzystać wszystkich możliwości procesora G98 – po prostu na moje potrzeby jest on aż zbyt mocny.

Gwarantuje to płynność w czynnościach, które każdy wykonuje na smartfonie najczęściej – osiem rdzeni Cortex optymalnie korzysta z dostępnej pamięci RAM, a oparty na sztucznej inteligencji mechanizm Aurora Engine oraz optymalizacja Darwin Engine dodatkowo podnoszą komfort użytkowania urządzenia. Jeśli dodamy do tego niezły aparat – czegoż chcieć więcej i to za taką cenę?

Tecno Spark 20 Pro – podsumowanie

Komu mogę polecić Tecno Spark 20 Pro? Każdemu, kto chce mieć po prostu funkcjonalny telefon i nie musi być to model kosztujący tysiące złotych. W cenie poniżej jednego tysiąca zyskuje się szereg możliwości gwarantujących wygodę oraz otrzymuje dostęp do możliwości dawanych przez sztuczną inteligencję. Bardzo spodobała mi się również nakładka HiOS, a konkretnie jej narzędzia, dające każdemu użytkownikowi nowe możliwości. Można by zauważyć kilka minusów – jak wspomniane długie ładowanie akumulatora czy brak łączności 5G – ale w takiej kwocie nie można mieć wszystkiego, a to, czego tu brak, nie przeszkadza w cieszeniu się urządzeniem.

Dlatego jeśli chcesz mieć dobry telefon do komunikacji, przeglądania sieci, oglądania materiałów wideo czy gier i nie lubisz zarazem przepłacać, Tecno Spark 20 Pro to model, którego zakup naprawdę warto rozważyć!