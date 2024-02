TP-Link poszerza portfolio produktów VIGI o kolejne kamery oraz rejestratory

VIGI C540S to pierwsza zewnętrzna kamera z nocną wizją VIGI ColorPro, która rejestruje obraz w żywych kolorach, nawet w warunkach bardzo słabego oświetlenia. Oferując rozdzielczość 4MP, zapewnia doskonałą jakość obrazu, rejestrując precyzyjnie każdy detal. Dzięki zasilaniu przez PoE lub tradycyjny zasilacz 12V DC, kamery VIGI C540S są niezwykle elastyczne w instalacji. Wyposażono je także w funkcję obrotu 360°, z imponującą prędkością 44°/s. Klasa szczelności IP66 gwarantuje odporność na deszcz i zapylenie, umożliwiając tym samym pracę w trudnych warunkach atmosferycznych. Funkcja tworzenia tzw. tras patrolu pozwala na dynamiczne monitorowanie obszaru, gdy kamera nieustannie obraca się między wcześniej wyznaczonymi punktami. To skuteczne narzędzie umożliwia obserwację większego terenu z wykorzystaniem tylko jednej kamery, co pozwala zaoszczędzić środki na etapie instalacji monitoringu.

Z kolei VIGI C350 to zewnętrzna kamera o rozdzielczości 5MP stanowiąca doskonałe rozwiązanie do precyzyjnego rejestrowania wszelkich detali. Białe diody doświetlające oraz diody podczerwieni umożliwiają utrzymanie wysokiej jakości obrazu przy ograniczonym oświetleniu, eliminując tradycyjne ograniczenia nocnego monitoringu. Dodatkowo, klasa szczelności IP67 zapewnia odporność na trudne warunki atmosferyczne, czyniąc kamerę niezawodnym narzędziem monitoringu nawet w trudnych warunkach pogodowych. Podobnie jak VIGI C50S, urządzenie może być zasilane zarówno poprzez PoE, jak i klasyczny zasilacz 12V DC.

Obydwie kamery wyposażone są w zaawansowane kodowanie H.265+, co oznacza efektywną kompresję danych i oszczędność miejsca podczas przechowywania informacji. Ta technologia jest kluczowa dla zoptymalizowania wydajności i umożliwia dłuższy okres retencji danych bez konieczności znacznego zwiększania przestrzeni dyskowej. Dodatkowo, dzięki zaawansowanej funkcji klasyfikacji ludzi i pojazdów, urządzenia umożliwiają precyzyjne rozpoznawanie obiektów, podnosząc jakość monitoringu. Funkcja detekcji smart wykrywa osoby, ruch, przekroczenie linii, wtargnięcie na obszar czy sabotaż kamery. W momencie gdy ktoś przekroczy ustaloną granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę, użytkownik od razu otrzyma powiadomienie push mówiące o takim incydencie.

Co więcej, kamery posiadają wbudowany alarm dźwiękowy i świetlny, skutecznie odstraszający potencjalnych intruzów. To kompleksowe rozwiązanie, które nie tylko rejestruje obraz, ale także zabezpiecza przestrzeń, zapewniając spokój i bezpieczeństwo. Wbudowane w kamery mikrofon i głośnik umożliwiają dwukierunkową transmisję audio, pozwalając na interakcję w czasie rzeczywistym.

VIGI NVR2016H to 16-kanałowy sieciowy rejestrator wideo umożliwiający podgląd na żywo obrazu z 16 kamer jednocześnie oraz rejestrowanie go na dwóch dyskach SATA o pojemności do 10TB każdy. To, przeznaczone do montażu w szafie rack, urządzenie oferuje wyjątkową funkcjonalność, umożliwiającą obsługę najnowszych standardów w zakresie monitoringu. Model wyposażono w wyjście wideo HDMI 4K oraz zdolność dekodowania obrazu o imponującej rozdzielczości 16MP. Dzięki portowi LAN 10/100 Mb/s rejestrator zapewnia efektywną obsługę dużych ilości danych, natomiast 2 porty USB 2.0, port eSATA2 wyjścia wideo (HDMI i VGA) oraz 2 wyjścia audio (In i Out), zapewnia wszechstronność podczas podłączania różnych urządzeń peryferyjnych i dodatkowych dysków.

Rejestrator jest również dostępny w wersjach ze zintegrowanym 16-portowym przełącznikiem PoE+ 802.03at/af – VIGI NVR2016H-16P (90W łącznego budżetu PoE) oraz VIGI NVR2016H-16MP (140W łącznego budżetu PoE).

Dzięki aplikacji VIGI produktami z tej serii można w prosty i kompleksowy sposób zarządzać z poziomu smartfona z dowolnego miejsca na świecie lub dedykowanego oprogramowania przeznaczonego dla komputerów oraz rejestratorów NVR. Wszystkie urządzenia z serii TP-Link VIGI są zgodne ze standardem ONVIF, dzięki czemu współpracują z kamerami i rejestratorami różnych producentów, umożliwiając stworzenie kompleksowego systemu monitoringu.

Specyfikacje techniczne produktów są dostępne na stronie TP-Link:

Urządzenia objęto 3-letnią gwarancją. Dostępne są w sprzedaży w cenach około: