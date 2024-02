Home Foto TTArtisan 500 mm f/6.3 GFX – wyzwanie rzucone najpotężniejszym

TTArtisan 500 mm f/6.3 zaprezentowany został we wrześniu 2023 roku i od razu stał się swego rodzaju ciekawostką, nieczęsto bowiem chińskie manufaktury optyczne decydowały się na projektowanie tak długich ogniskowych, a jeśli to robiły, to najczęściej były to obiektywy lutrzane, czyli katadioptryczne. Tu tymczasem mieliśmy klasyczny manualny teleobiektyw, do tego od razu w kilku wariantach, zadebiutował bowiem z mocowaniem Canon RF, Nikon Z, Sony E i L-mount i bardzo atrakcyjną ceną.