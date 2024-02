Auto Super Resolution – sztuczna inteligencja zadba o wydajność gier na Windows 11

Jak można się domyślić, nowa funkcja korzysta z możliwości dawanych przez sztuczną inteligencję. Trend wprowadzania jej do każdego aspektu działania systemu Windows to ostatnio znak rozpoznawczy Microsoftu. A dla kogo jest przeznaczona? Przede wszystkim powinni zainteresować się nią gracze.

Auto Super Resolution – skalowanie jak przy DLSS

Auto Super Resolution pojawiło się w buildzie 26052 systemu Windows 11 i ma do niego dostęp każdy uczestnik programu Windows Insider mający dostęp do kanału Dev lub Canary. Nowa funkcja wykorzystuje NPU w procesorach Intel Core Ultra w celu skalowania obrazu podobnie jak wynaleziona przez Nvidię technologia DLSS. Tym, aby obraz został dopasowany dokładnie, zajmuje się sztuczna inteligencja.

Auto Super Resolution korzysta z DirectML, czyli API służącego komunikacji z jednostkami NPU. Póki co jest ona ograniczona tylko do procesorów Intel Core Ultra, jednak w przyszłości może objąć także XDNA od AMD oraz procesory Qualcomma z rodziny Snapdragon X Elite. Co ciekawe, funkcja ta nie jest widoczna w ustawieniach – ale można się do niej dostać za pomocą narzędzia Vive Tool. Zrobił tak użytkownik platformy X o nicku PhantomOcean3. Gdy już jest widoczna – można ją włączyć i sprawdzić w działaniu.

Dzięki zastosowaniu Auto Super Resolution gry będą bardziej płynne, co pozwoli podnieść ich wydajność. Nie wiemy jeszcze, czy będzie to rozwiązanie dla wszystkich, czy tylko wybranych produkcji. Można podejrzewać, że na pewno gry AAA będą w stanie wykorzystać ich możliwości, a kto wie – może także niektóre aplikacje. Całość zapowiada się bardzo obiecująco, jednak nie możemy póki co powiedzieć, kiedy funkcja ta wejdzie do powszechnego użytku.