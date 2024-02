Xiaomi ogłosiło nowy tablet. Oto Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 zadebiutował

Segment tabletów może nie rozwija się w zawrotnym tempie, ale stale dostarczane są nowe modele i to nie tylko od Samsunga czy Apple’a. Swoje dokłada również Xiaomi, a najnowszym tego przejawem jest Pad 6S Pro 12.4. Jak już sama nazwa wskazuje, jest to urządzenie wyposażone w duży, 12,4-calowy ekran IPS LCD o dość pudełkowych proporcjach 3:2. Jest on większy od dostępnego w ofercie producenta Pad 6 Pro, oferując też wyższą rozdzielczość 3048 x 2032px, ale tę samą częstotliwość odświeżania 144 Hz. Xiaomi twierdzi, że jasność wynosi 900 nitów. Co do ekranu, firma chwali się też, że wyświetlacz został skalibrowany pod kątem kolorów do krzywej kolorów CIE2015, co pasuje do flagowej linii wyświetlaczy Xiaomi do telewizorów, laptopów i telefonów. Za ochronę większego panelu odpowiada Gorilla Glass 5. By ułatwić korzystanie z urządzenia, nie zapomniano też o obsłudze rysika.

Sercem Xiaomi Pad 6S Pro jest układ Snapdragon 8 Gen 2, wspierany przez 8,12 lub nawet 16 GB pamięci RAM i 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci wbudowanej. Za zasilanie odpowiada z kolei akumulator o pojemności 10000 mAh z szybkim ładowaniem z mocą 120 W. Producent deklaruje, że wystarczy zaledwie 35 minut, by naładować ogniwo do pełna. Przy tak szybkim ładowaniu dodano również dwa niestandardowe chipy zabezpieczające akumulator — chip P2 monitoruje szybkie ładowanie, a chip G1 zarządza stanem baterii.

Nowy tablet Xiaomi działa pod kontrolą HyperOS, autorskiego systemu opartego na Androidzie 14. Z racji, że jest to urządzenie przeznaczone także do bardziej wymagających zadań, np. do pracy, producent zoptymalizował niektóre aplikacje pod kątem lepszej wielozadaniowości na większym ekranie – – WPS Office i CajViewer obsługują podział na trzy ekrany, co Xiaomi nazwało interfejsem „Workbench”. Dwie aplikacje może wyświetlać obok siebie lub kilka z nich wyświetlać w formie pływających okien w interfejsie użytkownika. Bez problemu sparujemy go też z zewnętrznym monitorem albo możemy posłużyć się nim jako drugim ekranem dla laptopa z Windowsem.

By jeszcze ułatwić pracę, Xiaomi oferuje dodatkowe akcesoria, w postaci klawiatury Smart Touch (za 649 juanów, czyli ok. 360 zł) oraz Focus Stylus (za 499 juanów, a więc około 270 zł). Klawiatura ma pełnowymiarowe i podświetlane klawisze oraz mechaniczny gładzik, a rysik obsługuje 8192 poziomy nacisku i ma opóźnienie 3 ms.

Jeśli chodzi o cenę tabletu, w Chinach wyceniono go na 3299 juanów (ok. 1830 zł) za wersję 8/256 GB. Za najmocniejszą konfigurację trzeba natomiast zapłacić 4499 juanów (ok. 2500 zł). Spodziewamy się, że tablet również trafi do globalnej dystrybucji, więc poznanie polskich cen to tylko kwestia czasu.