Actina powered by MSI – jak gaming, to najwyższej klasy

Wybór dobrego komputera do gier nie jest łatwą sprawą. Na rynku można znaleźć maszyny mające liczne konfiguracje i jeśli nie znasz się na technikaliach, niekoniecznie coś Ci powiedzą. Jednak jeśli wybierzesz propozycję tego producenta, nie musisz na niczym się znać. Masz pewność, że otrzymujesz sprzęt, na którym uruchamiasz grę i po prostu świetnie się bawisz.

Actina PBM – to się nazywa “dobry komputer do gier”

Co takiego sprawia, że komputery gamingowe Actina wyróżniają się na tle konkurencji? Przede wszystkim fakt, że są składane przez ekspertów, którzy doskonale zdają sobie sprawę, czego potrzebują użytkownicy oraz co w danej chwili jest najlepsze na rynku. Po złożeniu komputery są testowane przez 36-48 godzin, co pozwala skutecznie wyeliminować ewentualne usterki sprzętu. Bo nie ukrywajmy, czasem jakiś przytarty kabelek lub wygięty pin we wtyczce fabrycznie nowego podzespołu może się zdarzyć, a przez to cały komputer może nie działać prawidłowo.

Dlatego modele Actina PBM korzystają z wydajnej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super, zapewniającej wsparcie dla Ray Tracingu oraz innych metod ulepszania obrazu, ale także z najwydajniejszych modeli procesorów Intel Core lub AMD Ryzen. W połączeniu z dużymi ilościami pamięci RAM zapewnia to pełną płynność podczas najbardziej wymagających zadań.

To oczywiste, że im wydajniej pracuje maszyna, tym bardziej nagrzewają się jej poszczególne elementy. Dlatego Actina PBM otrzymała wydajne chłodzenie MSI MAG Coreliquid. Cechuje je wysoki poziom rozpraszania ciepła oraz niezwykle cicha praca. Dzięki temu wszystko pracuje sprawnie i nic nie zakłóca rozgrywki w ulubionych tytułach.

Dodatkową zaletą jest także optymalne rozłożenie kabli – Actina to mistrzowie w cable management. Są one ułożone w taki sposób, że nie tylko zajmują minimum miejsca, ale w żaden sposób nie hamują cyrkulacji powietrza wewnątrz obudowy. Otrzymujesz je ułożone w perfekcyjny sposób, nie musisz kłopotać się z tym samodzielnie. Dotyczy to również innych aspektów komputera gamingowego. Można złożyć go osobiście, jednak wymaga to czasu i wiedzy. Decydując się na propozycję Actina, otrzymujesz wszystko gotowe i przygotowane w perfekcyjny sposób.

Zamawiając komputer gamingowy Actina PBM masz także w gratisie solidną ochronę dla systemu operacyjnego – Bitdefender Internet Security. Dzięki temu nie musisz obawiać się wirusów oraz innych szkodników. Skup się na realizacji celów bez zmartwień!

Komputery Actina na każdą kieszeń

Jeśli myślisz, że komputer gamingowy to duży wydatek, Actina udowodni Ci, że się mylisz. Producent przygotował niezwykle wydajne maszyny w różnych wariantach cenowych. Dlatego możesz nabyć wariant Actina PBM z procesorem AMD Ryzen 7 5700X za 4,5 tys. zł, jak również model z Intel Core za 8,5 tys. zł, a także prawdziwe monstrum dla graczy za 15 tys. zł. Dlatego niezależnie od tego, jakim budżetem dysponujesz, Actina zawsze podsunie Ci coś odpowiedniego.

A warto dodać, że kupując komputery ACTINA, możesz dostać aż dwie gry za darmo! Wystarczy, że wybierzesz jednostkę, która posiada procesor lub kartę graficzną AMD.