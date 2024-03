Aplikacja iPlus przechodzi metamorfozę. Na pokładzie nowe funkcje i ulepszenia

Oto nowa aplikacja iPlus

Obecnie większość z nas korzysta z aplikacji operatorów, bo jest to wygodna forma kontroli nad kontem abonenckim. Tak samo jest oczywiście w przypadku apki iPlus w zielonej sieci. Z jej poziomu możemy sprawdzić aktualne wyciągi, zapłacić rachunki, zweryfikować stan pakietów czy też włączyć nowe usługi. Na tym jednak nie koniec, bo w ramach metamorfozy, jaką Plus zafundował swojej aplikacji, klienci operatora dostaną znacznie więcej funkcjonalności i ułatwień, pomagających w lepszym zarządzaniu kontem.

Bardzo istotną zmianą jest dodanie weryfikacji dwuskładnikowej przy pierwszym logowaniu na danym urządzeniu. Jest to znaczne zwiększenie bezpieczeństwa, na którym z pewnością wszystkim nam zależy. Po tym pierwszym logowaniu, nie trzeba będzie już wpisywać za każdym razem logiku i hasła, bo do iPlus zalogujemy się za pomocą odcisku palca czy też skanu twarzy, o ile nasze urządzenie obsługuje taką metodę weryfikacji. Będzie więc bezpieczniej i wygodniej, a to zawsze na plus.

Kolejną nowością jest możliwość podpięcia karty płatniczej i zarządzenie pakietami subskrypcyjnymi z poziomu iPlus. Operator wprowadził też zbiorcze płatności, które pozwolą na opłacanie rachunków z kilku kont podczas jednej szybkiej transakcji.

Odświeżona aplikacja Plusa da klientom sieci możliwość stałego dostępu do historii wpłat, rachunków oraz doładowań, wraz z pełną kontrola nad bieżącymi pakietami i usługami, które mamy włączone. Znajdzie się tam miejsce na monitorowanie bieżącego zużycie tych pakietów w czasie rzeczywistym, co znacznie ułatwi kontrolowanie naszych finansów i zasobów. Wszystko to będzie też znacznie przyjemniejsze i bardziej intuicyjne za sprawą odświeżonego interfejsu, cechującego się przejrzystością i czytelnością.

iPlus ułatwia również czatowanie z obsługą klienta, a także na bezpośrednie połączenie telefoniczne z konsultantem, gdy nasza sprawa jest zbyt skomplikowana lub wymaga bardziej szczegółowych instrukcji.

Nowa aplikacja iPlus jest już dostępna w sklepie App Store i Google Play. Warto ją zaktualizować i cieszyć się wszystkimi nowościami, jakie przygotował operator.